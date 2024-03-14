Сходка моржей. Омичей зовут на массовое обливание ледяной водой

Всех будут ждать в воскресенье, 17 марта, к 12:00. Участники успеют переодеться, сделать разминку и построиться. Как только все любители закаливания будут готовы, так организаторы объявят старт. Как правило, на подготовку требуется примерно 30-50 минут.