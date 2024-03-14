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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

иллюстрация

Сходка моржей. Омичей зовут на массовое обливание ледяной водой

14 марта 2024, 06:44
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей зовут на массовое обливание ледяной водой

Желающие посмотреть на действо также могут свободно проходить на площадку.

На грядущих выходных в Омске устроят акцию по обливанию холодной водой. Массовое закаливание проведут в парке «Зеленый остров». Мероприятию дали название — «Весеннее пробуждение».

Всех будут ждать в воскресенье, 17 марта, к 12:00. Участники успеют переодеться, сделать разминку и построиться. Как только все любители закаливания будут готовы, так организаторы объявят старт. Как правило, на подготовку требуется примерно 30-50 минут.

Зрителям и любопытным представителям СМИ советуют быть на месте уже к 12:30. Кстати, на обливании акция не закончится — после этого моржи пойдут в прорубь.

За участие, к слову, платить не нужно. Моржи и зрители собираются на площадке у спуска с лестницы.

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#Общество#Развлечения#Алина Ясинская#Парк Зеленый остров#Здоровый образ жизни#Закаливание
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