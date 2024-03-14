Сходка моржей. Омичей зовут на массовое обливание ледяной водой

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
На грядущих выходных в Омске устроят акцию по обливанию холодной водой. Массовое закаливание проведут в парке «Зеленый остров». Мероприятию дали название — «Весеннее пробуждение».
Всех будут ждать в воскресенье, 17 марта, к 12:00. Участники успеют переодеться, сделать разминку и построиться. Как только все любители закаливания будут готовы, так организаторы объявят старт. Как правило, на подготовку требуется примерно 30-50 минут.
Зрителям и любопытным представителям СМИ советуют быть на месте уже к 12:30. Кстати, на обливании акция не закончится — после этого моржи пойдут в прорубь.
За участие, к слову, платить не нужно. Моржи и зрители собираются на площадке у спуска с лестницы.