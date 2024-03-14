Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Стало известно, сколько заболевших коронавирусом в Омской области. Данные представили специалисты федерального оперштаба на сайте объясняем.рф.
Так, с 4 по 10 марта, COVID-19 диагностировали у 172 представителей Омской области. Вместе с тем в преддверии весны, с 26 апреля по 3 марта, инфекцию нашли у 218 человек.
Смертельных исходов за последнее время не регистрировали, однако некоторым требовалась госпитализация на фоне осложнений. В больницу под пристальное наблюдение врачей отправили 30 пациентов. Выздоровело за неделю достаточно много — 175 человек.