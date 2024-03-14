Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

иллюстрация

Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19

14 марта 2024, 07:37
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19

Ситуация по коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется, о чем говорят данные статистиков.
Сюжет
COVID-19

Стало известно, сколько заболевших коронавирусом в Омской области. Данные представили специалисты федерального оперштаба на сайте объясняем.рф.

Так, с 4 по 10 марта, COVID-19 диагностировали у 172 представителей Омской области. Вместе с тем в преддверии весны, с 26 апреля по 3 марта, инфекцию нашли у 218 человек.

Смертельных исходов за последнее время не регистрировали, однако некоторым требовалась госпитализация на фоне осложнений. В больницу под пристальное наблюдение врачей отправили 30 пациентов. Выздоровело за неделю достаточно много — 175 человек.

В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом
Узнать подробнее
#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Здравоохранение#Медицина#Новости#COVID-19#Коронавирусные ограничения#Алина Ясинская
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Вчера, 05:18
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
Вчера, 15:19
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
Сегодня, 05:29