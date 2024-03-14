По картам и талонам. После концертов Стаса Михайлова омичей развезут по домам

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Во время выборов, 15, 16 и 17 марта, в Омске пройдет спортивно-культурный фестиваль «Крымская весна», на котором выступит Стас Михайлов.
Чтобы развести омичей по домам после окончания каждого мероприятия, городская администрация организовала 10 дополнительных автобусных рейсов, которые отправятся от «Красной звезды» в разные районы города. Прибывать к стадиону транспорт будет в 19:10.
Отмечается, что оплата проезда в автобусах будет проходить по городскому тарифу, однако будут приниматься и талоны на бесплатный проезд, полученные после голосования на выборах.
Маршруты, по которым будут следовать автобусы, выделены на карте: