Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

После концертов Стаса Михайлова омичей развезут по домам 10 автобусов

По картам и талонам. После концертов Стаса Михайлова омичей развезут по домам

14 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI

После концертов Стаса Михайлова омичей развезут по домам 10 автобусов

Дополнительные рейсы организуют от стадиона «Красная звезда» до разных районов города.

Во время выборов, 15, 16 и 17 марта, в Омске пройдет спортивно-культурный фестиваль «Крымская весна», на котором выступит Стас Михайлов.

Чтобы развести омичей по домам после окончания каждого мероприятия, городская администрация организовала 10 дополнительных автобусных рейсов, которые отправятся от «Красной звезды» в разные районы города. Прибывать к стадиону транспорт будет в 19:10.

Отмечается, что оплата проезда в автобусах будет проходить по городскому тарифу, однако будут приниматься и талоны на бесплатный проезд, полученные после голосования на выборах.

Маршруты, по которым будут следовать автобусы, выделены на карте:

Фото: Администрация Омска
Только избранные. Концерт Стаса Михайлова в Омске будет бесплатным, но не для всех
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
Подпишитесь
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Сегодня, 09:58
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
Сегодня, 09:34
Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ
Сегодня, 10:12