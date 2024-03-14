Омский онкодиспансер начал закупку молока более чем на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о закупке молока для Омского онкологического диспансера. Обоснование закупки — «норма бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда», установленная приказом федерального Минтруда.
Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 20 марта. После заключения контракта исполнитель должен будет поставлять молоко каждый день до 26 декабря 2024 года, между 9 и 10 часами утра. Начальная стоимость контракта — 1 млн 265 тысяч рублей при цене 58 рублей 80 копеек за литр. Таким образом, речь идет о более чем 20 тысячах литров.
В описании заявки уточняется, что преимущества в ходе аукциона будут иметь «учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы».