Омский онкодиспансер начал закупку молока более чем на 1 млн рублей

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 20 марта. После заключения контракта исполнитель должен будет поставлять молоко каждый день до 26 декабря 2024 года, между 9 и 10 часами утра. Начальная стоимость контракта — 1 млн 265 тысяч рублей при цене 58 рублей 80 копеек за литр. Таким образом, речь идет о более чем 20 тысячах литров.