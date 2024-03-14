Омская крепость оказалась в центре новой концепции развития туризма

В Омском городском Совете сегодня, 14 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. На нем говорили в том числе и о туризме: выяснилось, что прямо сейчас ряд омских специалистов проходит дополнительное обучение в Подмосковье.