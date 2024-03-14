Омская крепость оказалась в центре новой концепции развития туризма

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Омском городском Совете сегодня, 14 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. На нем говорили в том числе и о туризме: выяснилось, что прямо сейчас ряд омских специалистов проходит дополнительное обучение в Подмосковье.
— Наши управленцы сейчас обучаются в Сколкове по программе «Гостеприимные города», — уточнила вице-мэр Омска и директор департамента городской экономической политики Елена Дячук. — Для нас важно, чтобы туристические потоки не транзитом проходили через наш город, а останавливались здесь…
По словам Дячук, в июле текущего года в Сколкове пройдет защита концепции развития туризма в Омске и области. Прогресс в этой сфере должен помочь местному гостиничному и гастрономическому бизнесу.
— Ну то есть к осени у нас будет понимание концепции развития туризма, — констатировал в связи с этим глава комитета Алексей Провозин.
Какие-либо параметры концепции озвучены не были: на данный момент документ находится в работе. Дячук уточнила только, что основной упор специалисты намерены делать на Омкую крепость: она должна стать основным центром притяжения для жителей других регионов, решивших посетить Омск.