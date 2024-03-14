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Published Сегодня, 10:09

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Омичам пообещали новую концепцию развития туризма

Омская крепость оказалась в центре новой концепции развития туризма

14 марта 2024, 10:09
Фото: Город55

Омичам пообещали новую концепцию развития туризма

Этот документ будут защищать летом текущего года в Сколкове.

В Омском городском Совете сегодня, 14 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. На нем говорили в том числе и о туризме: выяснилось, что прямо сейчас ряд омских специалистов проходит дополнительное обучение в Подмосковье.

— Наши управленцы сейчас обучаются в Сколкове по программе «Гостеприимные города», — уточнила вице-мэр Омска и директор департамента городской экономической политики Елена Дячук. — Для нас важно, чтобы туристические потоки не транзитом проходили через наш город, а останавливались здесь…

По словам Дячук, в июле текущего года в Сколкове пройдет защита концепции развития туризма в Омске и области. Прогресс в этой сфере должен помочь местному гостиничному и гастрономическому бизнесу.

— Ну то есть к осени у нас будет понимание концепции развития туризма, — констатировал в связи с этим глава комитета Алексей Провозин.

Какие-либо параметры концепции озвучены не были: на данный момент документ находится в работе. Дячук уточнила только, что основной упор специалисты намерены делать на Омкую крепость: она должна стать основным центром притяжения для жителей других регионов, решивших посетить Омск.

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#Туризм#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Елена Дячук
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