Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась жалобы от жительницы Москаленского района. Женщина была шокирована работой центральной районной больницы.
По ее словам, ей стало плохо в местной поликлинике. Врачи оказали ей первую помощь — измерили давление и дали специальную таблетку. После этого работники медучреждения вызвали скорую и написали направление на госпитализацию в ЦРБ.
По словам пациентки, через полчаса приехали фельдшеры, которые сделали то же самое, что и сотрудники поликлиники. Но они еще поставили женщине три укола. Непосредственно уже в больнице у нее взяли анализы, провели ЭКГ.
Пару часов спустя у женщины резко упало давление, улучшений в состоянии не было. Она кое-как стояла на ногах, была сильная головная боль, темнело в глазах. Врача из терапевтического отделения это не убедило, чтобы отправить ослабленную пациенту на госпитализацию.
Женщину послали обратно в поликлинику, до которой она с трудом добралась. На месте терапевт оказалась в шоке от того, что пациентку не приняли на госпитализацию в ЦРБ. Врач выписала еще одно направление, чтобы сельчанку госпитализировали, но и в этот раз не было успеха.
«Для того чтобы попасть в москаленскую ЦРБ на госпитализацию, необходимо перед ними упасть на колени, и то не факт что положат!» — воскликнула женщина.
Она попросила разобраться в ситуации министерство здравоохранения региона. Пациентка добавила, что в государственных медучреждениях просят покупать пробирки в местной аптеке для сдачи крови, где предполагается бесплатное оказание услуг.
В ведомстве ответили на претензию омички. Там сообщили, что пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь по стандартам оказания медицинской помощи. Сейчас женщина находится дома на амбулаторном лечении, ежедневно к ней приходит медик, чтобы следить за ее состоянием.
«Претензий к ЦРБ не имеет. При наличии соответствующих показаний будет госпитализирована», — добавили в минздраве.