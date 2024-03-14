Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ

Женщину послали обратно в поликлинику, до которой она с трудом добралась. На месте терапевт оказалась в шоке от того, что пациентку не приняли на госпитализацию в ЦРБ. Врач выписала еще одно направление, чтобы сельчанку госпитализировали, но и в этот раз не было успеха.