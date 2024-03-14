Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

иллюстрация

Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ

14 марта 2024, 10:12
Фото: Город55
иллюстрация

Жительница Омской области пожаловалась, что ей отказали в госпитализации в ЦРБ

У пациентки на руках имелось направление от терапевта из поликлиники, однако документ якобы не убедил врачей в больнице.

В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась жалобы от жительницы Москаленского района. Женщина была шокирована работой центральной районной больницы.

По ее словам, ей стало плохо в местной поликлинике. Врачи оказали ей первую помощь — измерили давление и дали специальную таблетку. После этого работники медучреждения вызвали скорую и написали направление на госпитализацию в ЦРБ.

По словам пациентки, через полчаса приехали фельдшеры, которые сделали то же самое, что и сотрудники поликлиники. Но они еще поставили женщине три укола. Непосредственно уже в больнице у нее взяли анализы, провели ЭКГ.

Пару часов спустя у женщины резко упало давление, улучшений в состоянии не было. Она кое-как стояла на ногах, была сильная головная боль, темнело в глазах. Врача из терапевтического отделения это не убедило, чтобы отправить ослабленную пациенту на госпитализацию.

Женщину послали обратно в поликлинику, до которой она с трудом добралась. На месте терапевт оказалась в шоке от того, что пациентку не приняли на госпитализацию в ЦРБ. Врач выписала еще одно направление, чтобы сельчанку госпитализировали, но и в этот раз не было успеха.

«Для того чтобы попасть в москаленскую ЦРБ на госпитализацию, необходимо перед ними упасть на колени, и то не факт что положат!» — воскликнула женщина.

Она попросила разобраться в ситуации министерство здравоохранения региона. Пациентка добавила, что в государственных медучреждениях просят покупать пробирки в местной аптеке для сдачи крови, где предполагается бесплатное оказание услуг.

В ведомстве ответили на претензию омички. Там сообщили, что пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь по стандартам оказания медицинской помощи. Сейчас женщина находится дома на амбулаторном лечении, ежедневно к ней приходит медик, чтобы следить за ее состоянием.

«Претензий к ЦРБ не имеет. При наличии соответствующих показаний будет госпитализирована», — добавили в минздраве.
Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах
Узнать подробнее
Сопроводили до больницы. Полицейские помогли омичу, которому стало плохо на работе
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Здравоохранение#Жалобы#Медицина#Новости#Госпитализация#Алина Ясинская#Перепады давления
Подпишитесь
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Сегодня, 09:58
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
Сегодня, 09:34