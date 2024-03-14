Конкурсный управляющий «Сиблифта» оспорил ряд сделок компании

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительными ряда сделок «Сиблифта» с ПАО «Карачаровский механический завод», заключенных в 2020–2022 годах.