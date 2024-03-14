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Конкурсный управляющий «Сиблифта» оспорил сделки компании с московским заводом

Конкурсный управляющий «Сиблифта» оспорил ряд сделок компании

14 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Сиблифта» оспорил сделки компании с московским заводом

Иван Климентов требует 21 млн рублей с «Карачаровского механического»

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительными ряда сделок «Сиблифта» с ПАО «Карачаровский механический завод», заключенных в 2020–2022 годах.

— Применить последствия недействительности сделки, — требует Климентов, — взыскать с ПАО «КМЗ» в пользу ООО «ПКФ Сиблифт» 17 887 996,64 руб. и восстановить в указанной части права требования ПАО «КМЗ» к ООО «ПКФ Сиблифт».

Кроме того, Климентов потребовал взыскать с «КМЗ» проценты за пользование чужими деньгами в размере 3,96 млн рублей.

«Карачаровский механический завод» зарегистрирован в Москве на Рязанском проспекте. Его специализация — «производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек». Компания обанкротилась в 2022 году.

В суде оспорили сделку обанкротившегося «Сиблифта» на 230 млн рублей
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#Бизнес#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Сиблифт
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