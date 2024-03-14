Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора

Отметим, что компанию «Культурная столица» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировали в Омске только 2 февраля. Специализируется она как раз на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Единственный учредитель и гендиректор — Ян Эдельштейн. Помимо «Культурной столицы» предпринимателю также принадлежат фирмы «МКК „Развитие“» (зарегистрирована 16 февраля 2024-го) и «Успех» (в совладельцах Александр Дзагоев).