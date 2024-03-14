Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Стали известны итоги торгов по аренде земельного участка площадью 23,5 тысяч кв. м на улице Паромная в Муромцево. Так как участок находится в зоне рекреации, в его границах можно построить базу отдыха, гостиницу или парк.
Территория у реки заинтересовала лишь одного участника. Единственную заявку оставила созданная в феврале 2024 года компания «Культурная столица».
«В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме, аукцион признается несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником по начальной (минимальной) цене договора: 180 000 рублей в год», — говорится в протоколе.
Договор аренды с победителем заключат больше чем на 8,5 лет, а именно на 104 месяца.
Отметим, что компанию «Культурная столица» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировали в Омске только 2 февраля. Специализируется она как раз на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Единственный учредитель и гендиректор — Ян Эдельштейн. Помимо «Культурной столицы» предпринимателю также принадлежат фирмы «МКК „Развитие“» (зарегистрирована 16 февраля 2024-го) и «Успех» (в совладельцах Александр Дзагоев).