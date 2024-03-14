Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Иллюстрация

Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора

14 марта 2024, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области арендатором участка под базу отдыха стала «Культурная столица»

Договор аренды с компанией-победителем заключат на 104 месяца.

Стали известны итоги торгов по аренде земельного участка площадью 23,5 тысяч кв. м на улице Паромная в Муромцево. Так как участок находится в зоне рекреации, в его границах можно построить базу отдыха, гостиницу или парк.

Территория у реки заинтересовала лишь одного участника. Единственную заявку оставила созданная в феврале 2024 года компания «Культурная столица».

«В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме, аукцион признается несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником по начальной (минимальной) цене договора: 180 000 рублей в год», — говорится в протоколе.
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Договор аренды с победителем заключат больше чем на 8,5 лет, а именно на 104 месяца.

Отметим, что компанию «Культурная столица» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировали в Омске только 2 февраля. Специализируется она как раз на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Единственный учредитель и гендиректор — Ян Эдельштейн. Помимо «Культурной столицы» предпринимателю также принадлежат фирмы «МКК „Развитие“» (зарегистрирована 16 февраля 2024-го) и «Успех» (в совладельцах Александр Дзагоев).

Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Аренда#Аренда земли#Земельный участок#Гостиницы#Новости#Муромцевский район#База отдыха#Юлия Истомина
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Вчера, 05:18
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
Вчера, 15:19
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
Сегодня, 05:29