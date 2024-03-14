Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными

Два дома на улице 1-й Квартал, 5 и 20 лет РККА, 21 находятся в Центральном округе, еще один на 3-й Чередовой, 70 — в Ленинском. Все здания были построены в 1950-1960-х годах. Жильцов, согласно постановлению, должны расселить до 31 декабря 2031 года.