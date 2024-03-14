Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:11
12 марта мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о признании аварийными и подлежащими сносу трех многоквартирных домов. Основанием для принятия такого решения стало заключение межведомственной комиссии для оценки жилых помещений.
Два дома на улице 1-й Квартал, 5 и 20 лет РККА, 21 находятся в Центральном округе, еще один на 3-й Чередовой, 70 — в Ленинском. Все здания были построены в 1950-1960-х годах. Жильцов, согласно постановлению, должны расселить до 31 декабря 2031 года.
В домах, только сейчас признанных аварийными, ранее уже случались происшествия. Например, в одной из квартир одноэтажного дома на 3-й Чередовой в августе прошлого года обрушился потолок. Обошлось без пострадавших.
А в двухэтажке на 20 лет РККА 19 января 2024 года произошел сильный пожар. От огня в итоге пострадало 10 квартир.
Помимо этого, непригодной для проживания признали отдельную квартиру №4 в доме на 3-й Енисейской, 9. Дом, который построили в 1927 году, представляет собой жилье барачного типа. Весной прошлого года на его ужасное состояние жаловались жильцы. По словам местных, в доме обрушается крыша, рассыпается фундамент и трескаются стены.