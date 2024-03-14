Будет проверка. Омский следком заинтересовался нападением бездомных собак на ребенка

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
СУ СК России по Омской области начало проверку информации о нападении стаи бездомных собак на школьника. Ранее сообщения об инциденте появились в соцсетях и СМИ.
В ходе проверки следователи установят все детали произошедшего, а также дадут оценку действиям лиц, которые отвечают за отлов бродячих животных и обеспечение безопасности горожан.
Напомним, что инцидент случился вчера утром в Чкаловском поселке. На улице Олимпийской стая собак напала на ребенка, когда он шел в школу. По словам очевидицы, животные покусали мальчика за ногу.