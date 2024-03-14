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Омский следком заинтересовался нападением бездомных собак на школьника

Будет проверка. Омский следком заинтересовался нападением бездомных собак на ребенка

14 марта 2024, 08:33
Фото: 1MI

Омский следком заинтересовался нападением бездомных собак на школьника

Сообщения об инциденте появились в соцсетях и СМИ, теперь в деталях произошедшего будут разбираться следователи.

СУ СК России по Омской области начало проверку информации о нападении стаи бездомных собак на школьника. Ранее сообщения об инциденте появились в соцсетях и СМИ.

В ходе проверки следователи установят все детали произошедшего, а также дадут оценку действиям лиц, которые отвечают за отлов бродячих животных и обеспечение безопасности горожан.

Напомним, что инцидент случился вчера утром в Чкаловском поселке. На улице Олимпийской стая собак напала на ребенка, когда он шел в школу. По словам очевидицы, животные покусали мальчика за ногу.

Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак
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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Бездомные собаки#Новости#Собака#Укусила собака#Отлов собак#Анастасия Баянова
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