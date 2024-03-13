Завод или офис? Каждый второй школьник считает рабочие профессии более престижными

Всероссийский опрос среди школьников и их родителей проводился в онлайн-формате в период с ноября по февраль. В нем приняли участие 1404 респондента, из них 677 школьников и 727 родителей. В ходе опроса выяснилось, что 40% учащихся считают рабочие специальности более престижными, чем офисные. Еще 35% думают наоборот, оставшиеся 25% затруднились ответить. В то же время 44% участников опроса опасаются, что в будущем некоторых специалистов заменят роботы и компьютеры.