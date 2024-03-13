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Завод или офис? Каждый второй школьник считает рабочие профессии более престижными

Завод или офис? Каждый второй школьник считает рабочие профессии более престижными

13 марта 2024, 07:20
Фото: Римма Злацовская
Вывод сделан на основе исследования карьерных предпочтений молодежи, который провела президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с компанией «Газпром нефть».

Всероссийский опрос среди школьников и их родителей проводился в онлайн-формате в период с ноября по февраль. В нем приняли участие 1404 респондента, из них 677 школьников и 727 родителей. В ходе опроса выяснилось, что 40% учащихся считают рабочие специальности более престижными, чем офисные. Еще 35% думают наоборот, оставшиеся 25% затруднились ответить. В то же время 44% участников опроса опасаются, что в будущем некоторых специалистов заменят роботы и компьютеры.

При выборе профессии школьники ориентируются в основном на личный интерес к сфере и возможность самореализации — эти факторы отметили 78% опрошенных. На втором месте — возможность приносить пользу, она важна для 55% респондентов. На третьем месте — зарплата, о будущем доходе задумывается половина опрошенных. При этом 46% школьников считают, что рабочие профессии хорошо оплачиваются.

«Наибольший спрос на персонал в промышленности и в производстве. За год прирост вакансий в этих сферах вырос на 122%. Наибольший спрос на квалифицированных рабочих», — подчеркнула руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В Омской области при поддержке минобразования региона уже 10 лет действует профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». С ее помощью Омский НПЗ «Газпром нефти» готовит кадры для производства еще со школьной скамьи: выявляет одаренных школьников и способствует раскрытию их потенциала в сфере нефтепереработки.

«Новое оборудование и технологии, которые внедряются на ОНПЗ, требуют высококвалифицированных рабочих, обладающих современными знаниями и готовых постоянно учиться. Сегодня качество подготовки таких специалистов — ключевой вопрос кадровой политики ОНПЗ. Мы формируем свой профессиональный резерв уже со школы, развивая сотрудничество с учебными заведениями региона», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В этом году ОНПЗ совместно со специалистами института развития образования разрабатывают профориентационный урок для девятиклассников «Нефтеперерабатывающая промышленность и ее профессии». Он будет проводиться во всех школах Омской области, на нем школьники будут знакомиться с инженерными специальностями. Цель проекта нефть— повысить мотивацию подростков к дальнейшему построению карьеры на ОНПЗ.

#Общество#Омск#Омская область#Дети#Промышленность#Нефть
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