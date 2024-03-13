Время пришло. Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Стало известно, что омская музыкальная группа «5УТРА» решила переехать в другой город. Выбор был очевиден — Москва. Коллектив уже не один раз получал предложения по работе из столицы.
О своем переезде Анна и Никита Беляковы рассказали в официальном сообществе. Эту идею они обдумывали с прошлого года, заявляя СМИ о потенциальных возможностях в главном городе России.
Омичи купили билеты в одну сторону, оставив все нажитое на малой родине. Что-то из имущества они продали, другое — раздали, а третье — попросту выбросили. Судя по тексту, поп-группа полна надежд.
К слову, у супругов есть ребенок. Семья сделала фотографию с чемоданами на фоне омского аэропорта. В посте «5УТРА» отметили, что Омск останется в сердце навсегда, а теперь пришло время покорять столицу. Они попросили поддержки у фанатов, озаглавив сообщение «Переезд в Москву. Часть 1».