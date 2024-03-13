Время пришло. Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву

К слову, у супругов есть ребенок. Семья сделала фотографию с чемоданами на фоне омского аэропорта. В посте «5УТРА» отметили, что Омск останется в сердце навсегда, а теперь пришло время покорять столицу. Они попросили поддержки у фанатов, озаглавив сообщение «Переезд в Москву. Часть 1».