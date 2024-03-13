Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

иллюстрация

Время пришло. Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву

13 марта 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация

Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву

Музыкальный дуэт рассказал, что в планах покорить столицу, но Омск будет в сердце навсегда.

Стало известно, что омская музыкальная группа «5УТРА» решила переехать в другой город. Выбор был очевиден — Москва. Коллектив уже не один раз получал предложения по работе из столицы.

О своем переезде Анна и Никита Беляковы рассказали в официальном сообществе. Эту идею они обдумывали с прошлого года, заявляя СМИ о потенциальных возможностях в главном городе России.

Омичи купили билеты в одну сторону, оставив все нажитое на малой родине. Что-то из имущества они продали, другое — раздали, а третье — попросту выбросили. Судя по тексту, поп-группа полна надежд.

К слову, у супругов есть ребенок. Семья сделала фотографию с чемоданами на фоне омского аэропорта. В посте «5УТРА» отметили, что Омск останется в сердце навсегда, а теперь пришло время покорять столицу. Они попросили поддержки у фанатов, озаглавив сообщение «Переезд в Москву. Часть 1».

Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России
Узнать подробнее
Звезды Сибири. Омичи стали «Артистами года» по версии влиятельного российского лейбла
Узнать подробнее
#Общество#Музыка#Омск#Омская область#Развлечения#Творчество#Новости#Концерт#Алина Ясинская
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Сегодня, 05:18
Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Сегодня, 02:58
Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых
Сегодня, 03:47
В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
Сегодня, 07:45
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Сегодня, 05:06
Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина
Сегодня, 04:17