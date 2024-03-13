«Сиброс» Арабо Григоряна получил дорожный контракт на 180 млн рублей

«Сибирский региональный союз» — компания Арабо Григоряна, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. Она регулярно получает крупные госконтракты в Омской области. Доходы «Сиброса» за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 3 млрд рублей.