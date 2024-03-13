«Сиброс» Арабо Григоряна получил дорожный контракт на 180 млн рублей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Управление дорожного хозяйства Омской области подписало контракт, касающийся дорожного ремонта. В документе речь идет о «выполнении работ по ремонту автомобильной дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области». Исполнителем стало ООО «Сиброс», цена контракта — 181,6 млн рублей.
Напомним: реконструкция автотрассы проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на 2024 год запланированы работы на километрах с 19-го по 26-й.
«Сибирский региональный союз» — компания Арабо Григоряна, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. Она регулярно получает крупные госконтракты в Омской области. Доходы «Сиброса» за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 3 млрд рублей.