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УДХ Омской области заключило очередной контракт с компанией Арабо Григоряна

«Сиброс» Арабо Григоряна получил дорожный контракт на 180 млн рублей

13 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI

УДХ Омской области заключило очередной контракт с компанией Арабо Григоряна

Компания продолжит реконструкцию дороги от Омска до границы Новосибирской области.

Управление дорожного хозяйства Омской области подписало контракт, касающийся дорожного ремонта. В документе речь идет о «выполнении работ по ремонту автомобильной дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области». Исполнителем стало ООО «Сиброс», цена контракта — 181,6 млн рублей.

Напомним: реконструкция автотрассы проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на 2024 год запланированы работы на километрах с 19-го по 26-й.

«Сибирский региональный союз» — компания Арабо Григоряна, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. Она регулярно получает крупные госконтракты в Омской области. Доходы «Сиброса» за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 3 млрд рублей.

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#Бизнес#Ремонт дорог#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#УДХ#Сиброс
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