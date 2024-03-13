Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
С начала 2024 года в Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых погибли 17 человек и 476 получили различные травмы. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе на брифинге в международном мультимедийном центре «Евразия сегодня».
К сожалению, оказалось, что практически каждое третье ДТП в регионе связано с наездами на пешеходов. За этот период произошло уже 109 таких аварий, в которых погибли 5 человек и еще 111 получили различные травмы.
Чаще всего ДТП омские водители совершают следующие ошибки:
Напомним, что недавно на Красноярском тракте водитель грузовика не заметил и сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого происшествия мужчина скончался на месте.