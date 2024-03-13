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Published Сегодня, 02:58

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Updated Сегодня, 03:06

иллюстрация

Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов

13 марта 2024, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация

Каждое третье ДТП в Омской области связано с наездами на пешеходов

С начала года в регионе произошло 370 ДТП, в результате которых 476 человек получили различные травмы и 17 погибли.

С начала 2024 года в Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых погибли 17 человек и 476 получили различные травмы. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе на брифинге в международном мультимедийном центре «Евразия сегодня».

К сожалению, оказалось, что практически каждое третье ДТП в регионе связано с наездами на пешеходов. За этот период произошло уже 109 таких аварий, в которых погибли 5 человек и еще 111 получили различные травмы.

Чаще всего ДТП омские водители совершают следующие ошибки:

  • на перекрестках водители часто не соблюдают установленный порядок движения;
  • нарушают правила проезда пешеходных переходов;
  • выезжают на «встречку»;
  • ездят на запрещающий цвет светофора.

Напомним, что недавно на Красноярском тракте водитель грузовика не заметил и сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого происшествия мужчина скончался на месте.

В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода
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