Прокуратура в деле. Омским рабочим задолжали зарплату на сумму больше 97 миллионов

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проверок. Отдельный пласт работы составляет разбирательства по поводу нарушения прав местных жителей. Например, в невыплате зарплат.
Благодаря сотрудникам ведомства была погашена задолженность перед работниками на сумму 97,8 млн рублей. Прокуратура помогла восстановить права 18,4 тыс человек. В том числе больше 5,5 тыс специалистов восстановили трудовые права.
Также представители ведомства разбираются с проблемами догазификации жителей региона. Было обнаружено множество нарушений — газораспределяющие компании халатно относились к рассмотрению заявок и позднее положенного подключались потребителей к сети.
Кроме того, прокуратура восстановила права на недвижимость, купленную на материнский капитал, занималась вопросами о подвозе детей в школы и возмещением ущерба потерпевшим, требуя выплаты компенсации морального вреда. Таким образом была оказана помощь больше 2 тыс несовершеннолетних.
Работники ведомства активно помогают гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Идут разбирательства из-за необоснованных отказов в оказании социальной поддержки. Инвалидам не оплачивали квартиру по закону, отопление и электричество. Также им обязаны предоставлять средства реабилитации и создавать комфортные условия во всех общественных местах.