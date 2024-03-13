Прокуратура в деле. Омским рабочим задолжали зарплату на сумму больше 97 миллионов

Работники ведомства активно помогают гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Идут разбирательства из-за необоснованных отказов в оказании социальной поддержки. Инвалидам не оплачивали квартиру по закону, отопление и электричество. Также им обязаны предоставлять средства реабилитации и создавать комфортные условия во всех общественных местах.