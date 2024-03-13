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иллюстрация

Прокуратура в деле. Омским рабочим задолжали зарплату на сумму больше 97 миллионов

13 марта 2024, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация

Омские компании задолжали рабочим зарплату на сумму больше 97 миллионов

К сотрудникам прокуратуры периодически обращаются с этими вопросами, но они помогают решить и другие проблемы.

В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проверок. Отдельный пласт работы составляет разбирательства по поводу нарушения прав местных жителей. Например, в невыплате зарплат.

Благодаря сотрудникам ведомства была погашена задолженность перед работниками на сумму 97,8 млн рублей. Прокуратура помогла восстановить права 18,4 тыс человек. В том числе больше 5,5 тыс специалистов восстановили трудовые права.

Также представители ведомства разбираются с проблемами догазификации жителей региона. Было обнаружено множество нарушений — газораспределяющие компании халатно относились к рассмотрению заявок и позднее положенного подключались потребителей к сети.

Кроме того, прокуратура восстановила права на недвижимость, купленную на материнский капитал, занималась вопросами о подвозе детей в школы и возмещением ущерба потерпевшим, требуя выплаты компенсации морального вреда. Таким образом была оказана помощь больше 2 тыс несовершеннолетних.

Работники ведомства активно помогают гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Идут разбирательства из-за необоснованных отказов в оказании социальной поддержки. Инвалидам не оплачивали квартиру по закону, отопление и электричество. Также им обязаны предоставлять средства реабилитации и создавать комфортные условия во всех общественных местах.

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