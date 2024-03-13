Омский минкульт «взял под охрану» дом у Тарских ворот, в котором жил Манякин

Как объяснили в минкульте, дом взял под государственную охрану в в 2000 году. Понятие «предмет охраны» законодательно введено в 2016 году и не является обязательным. В отношении дома на Спартаковской предмет охраны уточнили для возможности проведения ремонта, не связанного с сохранением исторических ценностей.