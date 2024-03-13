Омский минкульт «взял под охрану» дом у Тарских ворот, в котором жил Манякин

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Министерство культуры Омской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия «Жилой дом» 1953 года постройки на улице Спартаковской, 13. Соответствующий приказ 11 марта подписал глава ведомства Юрий Трофимов.
Как объяснили в минкульте, дом взял под государственную охрану в в 2000 году. Понятие «предмет охраны» законодательно введено в 2016 году и не является обязательным. В отношении дома на Спартаковской предмет охраны уточнили для возможности проведения ремонта, не связанного с сохранением исторических ценностей.
Трехэтажное здание находится рядом с Тарскими воротами. В этом доме жил первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин. На аллее напротив дома партийному деятелю установили памятник в 2013 году.
Ранее Город55 рассказывал, что омский предприниматель арендовал историческое здание в Газетном переулке. Объект культурного наследия нужно будет привести в надлежащий вид.