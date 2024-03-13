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Скриншот

Омский минкульт «взял под охрану» дом у Тарских ворот, в котором жил Манякин

13 марта 2024, 06:49
Фото: Яндекс Карты
Скриншот
Здание было построено 71 год назад. Оно расположено на улице Спартаковской.

Министерство культуры Омской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия «Жилой дом» 1953 года постройки на улице Спартаковской, 13. Соответствующий приказ 11 марта подписал глава ведомства Юрий Трофимов.

Как объяснили в минкульте, дом взял под государственную охрану в в 2000 году. Понятие «предмет охраны» законодательно введено в 2016 году и не является обязательным. В отношении дома на Спартаковской предмет охраны уточнили для возможности проведения ремонта, не связанного с сохранением исторических ценностей.

Трехэтажное здание находится рядом с Тарскими воротами. В этом доме жил первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин. На аллее напротив дома партийному деятелю установили памятник в 2013 году.

Ранее Город55 рассказывал, что омский предприниматель арендовал историческое здание в Газетном переулке. Объект культурного наследия нужно будет привести в надлежащий вид.

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#Омск#Памятник#Культурное наследие#Дом#Минкульт#Евгений Игишев#Тарские ворота
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