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Омская газовая компания заплатит штраф за лишение жителей 15 районов баллонов с СУГ

13 марта 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
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Омская компания заплатит штраф за лишение жителей 15 районов баллонов с газом

Омское УФАС установило, что жители населенных пунктов не раз обращались к компании, однако ситуация не менялась до вмешательства антимонопольной службы.

От действий «Омской областной газовой компании» пострадали жители 15 районов области, в том числе пенсионеры и многодетные семьи.

Омское УФАС установило, что газовая компания почти полгода не принимала на обмен пустые баллону у жителей населенных пунктов, а предлагала им покупать новые. Отмечается, что ранее компания продавала СУГ в баллонах потребителям.

Такие действия ООГК нарушили антимонопольное законодательство. УФАС оштрафовало компанию на 526 500 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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