Омская газовая компания заплатит штраф за лишение жителей 15 районов баллонов с СУГ

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
От действий «Омской областной газовой компании» пострадали жители 15 районов области, в том числе пенсионеры и многодетные семьи.
Омское УФАС установило, что газовая компания почти полгода не принимала на обмен пустые баллону у жителей населенных пунктов, а предлагала им покупать новые. Отмечается, что ранее компания продавала СУГ в баллонах потребителям.
Такие действия ООГК нарушили антимонопольное законодательство. УФАС оштрафовало компанию на 526 500 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.