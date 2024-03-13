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Омичка открыла счет по просьбе малознакомого мужчины и стала соучастницей аферы

13 марта 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
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Омичка доверилась малознакомому мужчине и стала соучастницей аферы

С помощью открытого ей счета мошенники обманули 64-летнего омича на крупную сумму.

Установлено, что в ноябре 2022 года 64-летний омич стал жертвой телефонных мошенников. Ему позвонили якобы сотрудники Центрального банка РФ и убедили мужчину, что его средствам угрожает опасность. В результате потерпевший сделал более 15 переводов на «безопасные» счета, использовав при этом и свои, и заемные деньги.

Во время проверки по факту произошедшего, полицейские установили, что к афере причастна 23-летняя неработающая омичка. Ей принадлежал один из счетов, куда потерпевший переводил средства. На допросе она рассказала, что открыла счет по просьбе малознакомого мужчины и получила за это 5 тысяч рублей.

Чтобы защитить заявителя, прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины более 75 000 рублей — суммы неосновательного обогащения. Советский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Наказание#Мошенники#Новости#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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