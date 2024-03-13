Омичка открыла счет по просьбе малознакомого мужчины и стала соучастницей аферы

Во время проверки по факту произошедшего, полицейские установили, что к афере причастна 23-летняя неработающая омичка. Ей принадлежал один из счетов, куда потерпевший переводил средства. На допросе она рассказала, что открыла счет по просьбе малознакомого мужчины и получила за это 5 тысяч рублей.