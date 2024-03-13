Нуждается в помощи. Омская полиция ищет пропавшего неделю назад 63-летнего мужчину

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Управление МВД России по Омской области сообщает о пропаже 63-летнего омича, который ушел из дома по улице 4-й Комсомольской 6 марта и до сих пор не вернулся.
Его сестра обратилась в полицию и сообщила, что мужчина имеет проблемы со здоровьем и может быть дезориентирован в пространстве. Он нуждается в помощи.
Его приметы: на вид около 60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в серый полушубок, трикотажные брюки камуфляжного цвета и текстильные сапоги светло-коричневого цвета.
Полиция обращается ко всем с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет в его поиске.
Ранее полицейские нашли трех пропавших девушек. К счастью, они живы и здоровы. Самая юная из них была найдена в гостях у подруги в Центральном округе Омска. Также гостила у знакомых 24-летняя пропавшая омичка. А 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения.