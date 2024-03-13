Нуждается в помощи. Омская полиция ищет пропавшего неделю назад 63-летнего мужчину

Ранее полицейские нашли трех пропавших девушек. К счастью, они живы и здоровы. Самая юная из них была найдена в гостях у подруги в Центральном округе Омска. Также гостила у знакомых 24-летняя пропавшая омичка. А 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения.