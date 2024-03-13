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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:38

иллюстрация

Нуждается в помощи. Омская полиция ищет пропавшего неделю назад 63-летнего мужчину

13 марта 2024, 05:29
Фото: Город55
иллюстрация

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 63-летнего омича

Пожилой мужчина имеет проблемы со здоровьем и может быть дезориентирован в пространстве.

Управление МВД России по Омской области сообщает о пропаже 63-летнего омича, который ушел из дома по улице 4-й Комсомольской 6 марта и до сих пор не вернулся.

Его сестра обратилась в полицию и сообщила, что мужчина имеет проблемы со здоровьем и может быть дезориентирован в пространстве. Он нуждается в помощи.

Его приметы: на вид около 60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в серый полушубок, трикотажные брюки камуфляжного цвета и текстильные сапоги светло-коричневого цвета.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Полиция обращается ко всем с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет в его поиске.

Ранее полицейские нашли трех пропавших девушек. К счастью, они живы и здоровы. Самая юная из них была найдена в гостях у подруги в Центральном округе Омска. Также гостила у знакомых 24-летняя пропавшая омичка. А 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения.

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#Общество#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Помощь#Новости
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