Названа самая популярная номинация Премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

«Из новых номинаций 2024 года, который, как известно, в России объявлен Годом Семьи, хотел бы выделить „Семейное дело“. Предпринимательское сообщество в нашей стране еще достаточно молодо, но и в нем уже немало примеров успешных семейных предприятий, где бизнес совместно ведут супруги, подключаются подрастающие дети. И мы тоже хотим отметить нашей Премией перспективный, подающий надежды семейный бизнес. Потому что именно он, развивающийся вместе со своим районом и городом, растущий вместе с новыми поколениями, передающийся по наследству, может стать в будущем одной из основ экономического процветания нашей страны, реальной опорой России».