Названа самая популярная номинация Премии «Предприниматель ГОроДА — 2024»

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:51
В Омске назвали самую востребованную номинацию в рамках Премии «Предприниматель ГОроДА — 2024». Так, наибольшее количество заявок региональные предприниматели оставили в номинации «Спутник роста», которая объединила бизнес-направления в сфере консалтинга, маркетинга и образования.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
«В новом сезоне Премии мы решили значительно увеличить количество номинаций, чтобы охватить как можно больше видов коммерческой деятельности. Так, даже у начинающего предпринимателя теперь есть возможность заявить о своем молодом и амбициозном деле, соревнуясь с участниками внутри собственной ниши. Это поможет номинантам качественнее оценить личный потенциал, обменяться опытом с другими участниками в заявленной сфере и выявить зоны для будущего роста».
Второй по популярности стала номинация «Хорошее начало», в рамках которой организаторы Премии будут рассматривать полезные и перспективные стартапы. Кроме того, на сайте предпринимательгорода.рф можно ознакомиться с подробным перечнем номинаций и подать заявку по подходящему направлению. Так, попробовать свои силы можно в сферах сельского хозяйства, ИТ-индустрии, производства, туризма, красоты и здоровья, общественного питания и др.
Александр Осминин, управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства:
«В этом году появилась номинация „АгроУспех“. Это возможность заявить о себе для сельхозтоваропроизводителей Омской области. На постоянной основе с ними работает Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. И мы видим, что в районах есть не мало примеров успешного бизнеса, достойного того, чтобы о нем узнали. Есть номинация „Омская марка“ — для тех предпринимателей, которые продвигают наш регион за его пределами. В отдельную номинацию выделена сфера информационных технологий, так как в Омске качественные и перспективные ИТ- компании, с которыми мы активно взаимодействуем по разным направлениям».
Напомним, заявку на участие в Премии «Предприниматель ГОроДА -2024» может подать микро-, малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность на территории Омска и Омской области, до 31 марта 2024 года. Информационные партнеры премии информационный портал Оm1.ru, Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», Омский медиа-холдинг и радио «Сибирь в Омске».
Александр Дерябин, Председатель Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:
«Из новых номинаций 2024 года, который, как известно, в России объявлен Годом Семьи, хотел бы выделить „Семейное дело“. Предпринимательское сообщество в нашей стране еще достаточно молодо, но и в нем уже немало примеров успешных семейных предприятий, где бизнес совместно ведут супруги, подключаются подрастающие дети. И мы тоже хотим отметить нашей Премией перспективный, подающий надежды семейный бизнес. Потому что именно он, развивающийся вместе со своим районом и городом, растущий вместе с новыми поколениями, передающийся по наследству, может стать в будущем одной из основ экономического процветания нашей страны, реальной опорой России».
Премия проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы премии — Министерство экономики Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение «Опоры России».
Информационные партнеры премии информационный портал Оm1.ru, Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», Омский медиа-холдинг и радио «Сибирь в Омске».