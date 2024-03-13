Мэр Омска Шелест стал участником проекта «Папины сказки»

Градоначальник и его заместитель зачитали для детей несколько сказок, которые можно будет послушать в аудио.

Омские муниципальные библиотеки запустили проект «Папины сказки». Он приурочен к Году семьи, объявленному президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Организаторы загорелись идеей создать базу аудиосказок в 2024 году. Их уже начали читать омские папы. Так, к проекту присоединились мэр Омска Сергей Николаевич Шелест и его заместитель Юрий Анатольевич Казаков. Градоначальник зачитал сказку «Каша из топора». Помощник мэра Омска выбрал «Войну грибов с ягодами» Владимира Даля. Фото: Мария Эрнст «Спасибо нашим библиотекам за такое начинание, а молодежному пространству Место 8.20, в котором проходила запись, за теплый прием. Вся база сказок будет размещена на сайте омских муниципальных библиотек», — сообщил мэр Омска Сергей Николаевич Шелест. Дети из любой точки страны и мира смогут послушать эти аудиопроизведения. В списке — русские народные сказки, авторские произведения, стихи классиков отечественной детской литературы. В базе будет больше 200 аудиозаписей. Ранее глава Российской Федерации объявлял о запуске нового национального проекта. Он будет направлен на поддержку семей с детьми. Его назовут «Семья». Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска Узнать подробнее