Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Мэр Омска Шелест стал участником проекта «Папины сказки»

Мэр Омска Шелест стал участником проекта «Папины сказки»

13 марта 2024, 09:38
Фото: Мария Эрнст
Градоначальник и его заместитель зачитали для детей несколько сказок, которые можно будет послушать в аудио.

Омские муниципальные библиотеки запустили проект «Папины сказки». Он приурочен к Году семьи, объявленному президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Организаторы загорелись идеей создать базу аудиосказок в 2024 году.

Их уже начали читать омские папы. Так, к проекту присоединились мэр Омска Сергей Николаевич Шелест и его заместитель Юрий Анатольевич Казаков. Градоначальник зачитал сказку «Каша из топора». Помощник мэра Омска выбрал «Войну грибов с ягодами» Владимира Даля.

Фото: Мария Эрнст
«Спасибо нашим библиотекам за такое начинание, а молодежному пространству Место 8.20, в котором проходила запись, за теплый прием. Вся база сказок будет размещена на сайте омских муниципальных библиотек», — сообщил мэр Омска Сергей Николаевич Шелест.

Дети из любой точки страны и мира смогут послушать эти аудиопроизведения. В списке — русские народные сказки, авторские произведения, стихи классиков отечественной детской литературы. В базе будет больше 200 аудиозаписей.

Ранее глава Российской Федерации объявлял о запуске нового национального проекта. Он будет направлен на поддержку семей с детьми. Его назовут «Семья».

Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Омск#Омская область#Библиотека#Новости#Книги#Алина Ясинская
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Сегодня, 05:18
Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Сегодня, 02:58
Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых
Сегодня, 03:47
В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
Сегодня, 07:45
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Сегодня, 05:06
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
Сегодня, 10:07