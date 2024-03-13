Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:39
Территория в границах улиц Красный путь, Кемеровская и Октябрьская застраивалась жилыми домами в основном в 1970-е годы. Исключением являются три двухэтажных дома на Октябрьской, которые возвели еще раньше — в 1930, 1934 и 1953 годах.
Скоро на этой улице должны освободиться сразу два небольших земельных участка после сноса домов, признанных аварийными около 10 лет назад. Жильцы домов по соседству переживают, что их жилье постигнет такая же судьба. Место перспективное — почти центр города, в 2021 году рядом уже возвели высотку (ЖК «Утиная гора»), вдруг и сейчас кто-то решит использовать свободные «квадраты» под точечную застройку. Оправдано ли беспокойство омичей и какие планы у департамента архитектуры и градостроительства на эту территорию — разбираемся в материале Города55.
На небольшом пятачке расположились три двухэтажных дома (улица Октябрьская), панельная пятиэтажка на Кемеровской, парочка металлических гаражей и деревянные сарайчики, в которых местные хранят личные вещи.
Деревянные двухэтажки на Октябрьской, 3 и 9 признали аварийными и подлежащими сносу в январе 2014-го и октябре 2013 года соответственно. Состояние обоих домов оставляет желать лучшего, однако они до сих пор так и не были снесены.
Зимой прошлого года первый дом на Октябрьской, 3 расселили. Со временем место облюбовали бомжи, сборам которым не помешали даже забитые окна и двери. Бездомные продолжили залазить в пустующее здание через первый этаж. А на новогодних длинных выходных в двухэтажке случился пожар.
В план 2024 года по сносу аварийных домов дом №3 включен. Однако подготовка проектно-сметной документации для него, поиск подрядчика и собственно сам демонтаж пока не начались.
Еще одной двухэтажке — кирпичной — несмотря на свой внушительный возраст расселение пока не грозит. В конце 2007 года дом на Октябрьской, 11, правда, признавали аварийным. Но летом 2008-го постановлением мэра города Омска внесли изменения, и дом из перечня аварийных исключили. В 2016-м у дома, кстати, отремонтировали крышу.
«Она старенькая, но хорошая. Там ТСЖ, жильцы выкупили землю под своим домом. Хотя им долго не давали оформить землю в собственность, якобы генплан будут переписывать, и из-за этого документы все равно придется переоформлять», — рассказала Городу55 жительница пятиэтажки.
По словам собеседницы Города55, землю под горевшей двухэтажкой могли купить под стройку. Омичи боятся, что после сноса двухэтажных домов их панельную пятиэтажку тоже признают аварийной, жильцов расселят куда-нибудь в Амур, а на этом месте построят «свечку».
Заинтересованность застройщиков в этом месте подтверждает строительство 18-этажного дома прямо под окнами панельной пятиэтажки. Кроме того, недалеко активно разрастается микрорайон «Серебряный берег», поэтому освободившаяся территория, скорее всего, не будет долго пустовать.
ЖК «Утиная гора», который сдали в августе 2021 года, уже принес омичам из дома на Кемеровской, 8 ряд проблем. Во-первых, во время строительства с одной стороны пятиэтажки разошелся шов.
«Когда забивали сваи, у соседа на пятом этаже в первом подъезде разошлись плиты. Мы боимся, что если на месте аварийных домов придумают что-то строить, какое-нибудь точечное строительство, наш дом развалится. Тут так все плотно у нас, что просто не продохнуть», — отметила девушка.
Во-вторых, для «Утиной горы» забрали часть двора пятиэтажного дома. Жильцы пятиэтажки хотели, чтобы после сноса авариек им выделили за домом часть территории, которая примерно должна относиться к их дому, но получили отказ.
«На этом месте предполагается строительство, но дело в том, что там слишком мало места и очень близко к нашему дому. Ходят слухи, что дом хотят признать аварийным именно из-за этого», — переживает омичка.
Список аварийных домов в Омске пополняется ежемесячно. Обычно жильцам приходится долгое время дожидаться получения такого статуса, а затем и долгожданного расселения. Однако вариант, когда дом признают аварийным и подлежащим сносу без обращения жильцов, тоже возможен.
Как сообщила Городу55 исполнительный директор Регцентра Омской области НП «ЖКХ Контроль» Мария Заздравных, инициатором признания дома аварийным может выступать орган местного самоуправления или собственники жилья. Если жильцы не согласны с таким решением, они, конечно, могут обжаловать его, но сделать это не так просто.
«Основания обжалования должны быть серьезными: проведенный капремонт и хорошее техническое состояние, то есть сомнения в качестве экспертного заключения о состоянии дома. Если дом требует капремонта, то тогда будет играть роль целесообразность его проведения», — пояснила Мария Заздравных.
Отметим, что с целесообразностью проведения капремонта в многоквартирных домах все не так однозначно. Достаточно вспомнить пятиэтажку на 20-го Партсъезда, 53, в которой в августе 2022 года обрушилась стена. Конструктив этого дома мог быть укреплен по программе капремонта еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигались. Во время бюрократических споров по ответственности за судьбу разрушающейся пятиэтажки в апреле 2022 года Фонд капремонта назвал абсурдным решение суда по выполнению капремонта, так как проводить его якобы было нецелесообразно.
Планы по использованию освободившейся после сноса аварийных домов территории немного приоткрыли в депархитектуры.
Сейчас в соответствии с проектом планировки территории в границах улиц Заозерная, Красный путь, Фрунзе, правый берег Иртыша в Советском и Центральном округах земельные участки под домами на Октябрьской, 3 и 9 (55:36:040101:9201 и 55:36:040101:9200) расположены в зоне планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки. Кадастровые изменения в отношении этих участков уже, кстати, предусмотрены проектом межевания территории, утвержденным постановлением городской администрации №993-п от 8 сентября 2017 года.
«1 этапом объединение земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:040101:9200, 55:36:040101:9201. 2 этапом объединение земельного участка с кадастровым номером 55:36:040101:130 и земельного участка, образованного на предыдущем этапе межевания территории. Вид разрешенного использования на всех этапах образования предусмотрен „среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)“, — пояснили Городу55 в департаменте.
Когда именно произойдут данные изменения — непонятно. Но после всех этих действий площадь образованного участка составит почти 3,5 тысяч кв. м, и этого точно хватит для строительства нового дома (для сравнения: 18 этажный дом в ЖК «Утиная гора» построили на участке 4,7 тысяч кв. м). Предусмотренный на всех этапах вид разрешенного использования при желании также можно изменить со среднеэтажной жилой застройки до многоэтажной и высотной застройки.
Чисто теоретически жильцы пятиэтажки на Кемеровской, 8 могут обратиться в администрацию своего округа и получить разрешение на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм. Предварительно для этого нужно написать заявление и собрать пакет документов. Но это лишь временная возможность, пока на участках не решат возводить объекты капитального строительства.
«При предоставлении в установленном законом порядке земельных участков для капитального строительства действие разрешения на использование земель досрочно прекращается и дальнейшее освоение земельного участка ведется в соответствии с утвержденной градостроительной документацией», — сообщили в омском депархе.
Добавим, что пока интерес к участкам на Октябрьской никто из застройщиков не проявлял (если верить ответу департамента архитектуры и градостроительства).
«Информация о компаниях, планирующих перспективное строительство на указанных земельных участках, отсутствует», — коротко прокомментировали Городу55 в ведомстве.
И хоть временно жильцы панельной пятиэтажки на Кемеровской и могут выдохнуть, как только снос двух аварийных домов на Октябрьской произойдет, однозначно стоит ожидать нового витка в развитии этой истории.