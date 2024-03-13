Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки

Отметим, что с целесообразностью проведения капремонта в многоквартирных домах все не так однозначно. Достаточно вспомнить пятиэтажку на 20-го Партсъезда, 53, в которой в августе 2022 года обрушилась стена. Конструктив этого дома мог быть укреплен по программе капремонта еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигались. Во время бюрократических споров по ответственности за судьбу разрушающейся пятиэтажки в апреле 2022 года Фонд капремонта назвал абсурдным решение суда по выполнению капремонта, так как проводить его якобы было нецелесообразно.