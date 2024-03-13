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Из-за пожара в подвале жители омской многоэтажки остались без воды и электричества

13 марта 2024, 13:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители омской многоэтажки остались без воды и света из-за пожара в подвале

Жильцы дома на улице Рабиновича столкнулись с массой бытовых неудобств и интересуются, когда ситуация придет в норму.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». Жители дома №91 на улице Рабиновича остались без света и воды после пожара в подвале. По словам омичей, такое положение дел создает значительные неудобства.

«В течение трех дней произошло два пожара на ул. Рабиновича, 91. В первом пожаре сгорела квартира. Во втором, из-за халатности ремонтников, загорелся подвал.
Жителей эвакуировали и сказали, что в первое время не будет воды и света. Как нам убираться и стирать вещи, пользоваться санузлом? Я понимаю, случайности случайны, но кто будет возмещать ущерб?», — написал автор публикации.

На жалобу уже отреагировали в региональной Госжилинспекции и пообещали, что уточнят все детали у специалистов управляющей компании.

Напомним, что пожар в подвале произошел вчера, 12 марта. Огонь захватил 20 квадратных метров, до приезда спасателей их девятиэтажки смогли самостоятельно эвакуироваться 57 жильцов, еще 38 человек вывели из здания сотрудники МЧС.

Спасатели эвакуировали жильцов омской девятиэтажки из-за пожара в подвале
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#Омск#Омская область#Электричество#Пожары#Водоснабжение#Электроэнергия#Пожарные машины#Новости#Вода#Последствия пожара#Анастасия Баянова#Удобства
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