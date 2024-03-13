Из-за пожара в подвале жители омской многоэтажки остались без воды и электричества

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск онлайн». Жители дома №91 на улице Рабиновича остались без света и воды после пожара в подвале. По словам омичей, такое положение дел создает значительные неудобства.
«В течение трех дней произошло два пожара на ул. Рабиновича, 91. В первом пожаре сгорела квартира. Во втором, из-за халатности ремонтников, загорелся подвал.
Жителей эвакуировали и сказали, что в первое время не будет воды и света. Как нам убираться и стирать вещи, пользоваться санузлом? Я понимаю, случайности случайны, но кто будет возмещать ущерб?», — написал автор публикации.
На жалобу уже отреагировали в региональной Госжилинспекции и пообещали, что уточнят все детали у специалистов управляющей компании.
Напомним, что пожар в подвале произошел вчера, 12 марта. Огонь захватил 20 квадратных метров, до приезда спасателей их девятиэтажки смогли самостоятельно эвакуироваться 57 жильцов, еще 38 человек вывели из здания сотрудники МЧС.