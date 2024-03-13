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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

Ходит в очках. В Омске полицейские ищут женщину, потратившую деньги с чужой карты

13 марта 2024, 06:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске полицейские ищут женщину, потратившую деньги с чужой карты

Подозреваемая отправилась за покупками, но подобные ситуации решаются достаточно быстро из-за камер видеонаблюдения.

Полицейские рассказали о краже с банковской карты. Потерпевшей стала омичка, проживающая в районе железнодорожного вокзала. В пресс-центре ведомства поделились подробностями инцидента.

В общей сложности женщина потеряла 3 150 рублей. Она сразу же после обнаружения пропажи пошла в полицию, а чуть позже на телефон посыпались уведомления о списании средств.

Сотрудники УМВД РФ по Омской области посмотрели камеры видеонаблюдения и заметили подозрительную фигуру, которая ходила по торговым точкам на Молодогвардейской улице.

Фото: УМВД РФ по Омской области

На вид ей примерно 40-45 лет. Рост женщины составляет около 170 сантиметров. Она среднего телосложения. В тот день на ней был темно-зеленый пуховик с меховой опушкой и бежевая шапка. На лице были надеты очки.

Полицейские просят звонить по телефонам 79-25-02, 8-913-656-37-24 или 102 в случае, если об этой женщине кому что-либо известно.

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#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Кража денег#Банковская карта#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Имущественная кража
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