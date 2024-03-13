Ходит в очках. В Омске полицейские ищут женщину, потратившую деньги с чужой карты

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Полицейские рассказали о краже с банковской карты. Потерпевшей стала омичка, проживающая в районе железнодорожного вокзала. В пресс-центре ведомства поделились подробностями инцидента.
В общей сложности женщина потеряла 3 150 рублей. Она сразу же после обнаружения пропажи пошла в полицию, а чуть позже на телефон посыпались уведомления о списании средств.
Сотрудники УМВД РФ по Омской области посмотрели камеры видеонаблюдения и заметили подозрительную фигуру, которая ходила по торговым точкам на Молодогвардейской улице.
На вид ей примерно 40-45 лет. Рост женщины составляет около 170 сантиметров. Она среднего телосложения. В тот день на ней был темно-зеленый пуховик с меховой опушкой и бежевая шапка. На лице были надеты очки.
Полицейские просят звонить по телефонам 79-25-02, 8-913-656-37-24 или 102 в случае, если об этой женщине кому что-либо известно.