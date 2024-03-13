Фестиваль горных курортов Евразии открылся на «Розе Хутор»

Программа фестиваля включает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Начался форум с дискуссионной сессии деловой программы на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)». Эксперты рассмотрели проблемы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие задачи, подходы к планированию и претворению в жизнь проектов развития туристической инфраструктуры, вопросы партнерства в природоохранных и туристских сообществах, опыт реформирования российского законодательства о туризме на ООПТ. На данный момент особо охраняемые территории в России составляют 13,5% площадей всей страны, здесь ежегодно отдыхают более 14 миллионов туристов.