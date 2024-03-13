Фестиваль горных курортов Евразии открылся на «Розе Хутор»

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
К работе по формированию ЕАГК курорты «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) приступили летом 2023 года. Осенью этого же года к процессу присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Задачей объединения стало обеспечение платформы для стратегического развития туризма в Евразии, профессионального обмена мнениями, продвижения наиболее эффективных практик и брендов горных курортов. Об этом пишет КП.
Фестиваль горных курортов Евразии представляет собой первое из запланированных ЕАГK мероприятий, которое собрало экспертов горнолыжной индустрии стран Евразии. Событие приурочено к десятилетнему юбилею сочинской Олимпиады, который отмечают в этом году.
Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский заявил, что на курорте счастливы принять такое важное событие. Он также высказал мнение, что именно подобные события, которые сочетают самые разные виды общения, могут формировать атмосферу, необходимую для развития дружеского и профессионального диалога, способствуя укреплению межгосударственных, экономических и культурных связей между народами.
Программа фестиваля включает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Начался форум с дискуссионной сессии деловой программы на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)». Эксперты рассмотрели проблемы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие задачи, подходы к планированию и претворению в жизнь проектов развития туристической инфраструктуры, вопросы партнерства в природоохранных и туристских сообществах, опыт реформирования российского законодательства о туризме на ООПТ. На данный момент особо охраняемые территории в России составляют 13,5% площадей всей страны, здесь ежегодно отдыхают более 14 миллионов туристов.
Продолжением деловой программы первого дня стали дискуссии профессионалов отрасли, среди которых были, в частности, представители инструкторских и спасательных служб горных курортов.
Торжественная церемония открытия фестиваля намечена на 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. 15 марта на полях фестиваля будут проводиться тематические мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует проведение сессии «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК». Последним днем фестиваля станет 16 марта, когда команды — участницы Евразийского альянса горных курортов рассмотрят результаты работы и обсудят дальнейшие стратегические планы.