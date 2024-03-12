Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Омске выставили на продажу несколько объектов муниципального имущества. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации вчера, 11 марта, опубликовали на сайте городской администрации. Мэр Сергей Шелест подписал документ еще 5 марта.
Одно из зданий, для которого ищут покупателя, это заброшенная школа на улице Свободы, 157. Она закрылась в середине 2010-х годов. Здание площадью 1617,9 кв. м оценили в 12,735 млн рублей. Выкупная стоимость земельного участка площадью 3859 кв. м составляет 11,624 млн рублей.
Участок предназначен под предпринимательство, что открывает перед покупателем здания большой простор для маневров: на территории можно будет возвести ТЦ, магазин, рынок, гостиницу, общепит или объект делового управления.
Напомним, что весной прошлого года с первого этажа заброшенной школы выпал 15-летний подросток. В итоге он сломал ногу и получил ушиб почки. После этого здание решили законсервировать и ограничить к нему доступ. Подрядчику за работу заплатили 336 тысяч рублей.