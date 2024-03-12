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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

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Иллюстрация

Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы

12 марта 2024, 04:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске решили скинуть с баланса заброшенную двухэтажную школу на улице Свободы

Здание пустует с 2015 года, в апреле прошлого года с первого этажа «заброшки» выпал школьник и сломал себе ногу.

В Омске выставили на продажу несколько объектов муниципального имущества. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации вчера, 11 марта, опубликовали на сайте городской администрации. Мэр Сергей Шелест подписал документ еще 5 марта.

Одно из зданий, для которого ищут покупателя, это заброшенная школа на улице Свободы, 157. Она закрылась в середине 2010-х годов. Здание площадью 1617,9 кв. м оценили в 12,735 млн рублей. Выкупная стоимость земельного участка площадью 3859 кв. м составляет 11,624 млн рублей.

Участок под зданием школыУчасток под зданием школы
Участок под зданием школы
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Участок предназначен под предпринимательство, что открывает перед покупателем здания большой простор для маневров: на территории можно будет возвести ТЦ, магазин, рынок, гостиницу, общепит или объект делового управления.

Напомним, что весной прошлого года с первого этажа заброшенной школы выпал 15-летний подросток. В итоге он сломал ногу и получил ушиб почки. После этого здание решили законсервировать и ограничить к нему доступ. Подрядчику за работу заплатили 336 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Бизнес#Омск#Школа#Продажа#Новости#Приватизация#Юлия Истомина#Заброшенное здание#Распоряжение
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