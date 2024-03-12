Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы

Напомним, что весной прошлого года с первого этажа заброшенной школы выпал 15-летний подросток. В итоге он сломал ногу и получил ушиб почки. После этого здание решили законсервировать и ограничить к нему доступ. Подрядчику за работу заплатили 336 тысяч рублей.