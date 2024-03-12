В Омской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погибли двое сожителей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Пожар с погибшими произошел в Нижнеомском районе в селе Антоновка 11 марта, сейчас по факту произошедшего проводит проверку следственный комитет.
Во время пожара погибла 46-летняя женщина и ее 58-летний сожитель. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую мужчина курил, сидя в кресле. Пара скончалась из-за острого отравления продуктами горения.
После проверки региональный следственный комитет вынесет процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.