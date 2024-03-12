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В Омской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погибли двое сожителей

12 марта 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
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Пара из Омской области погибла в пожаре из-за непотушенной сигареты

Проверку по факту произошедшего проводит следственный комитет.

Пожар с погибшими произошел в Нижнеомском районе в селе Антоновка 11 марта, сейчас по факту произошедшего проводит проверку следственный комитет.

Во время пожара погибла 46-летняя женщина и ее 58-летний сожитель. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую мужчина курил, сидя в кресле. Пара скончалась из-за острого отравления продуктами горения.

После проверки региональный следственный комитет вынесет процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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