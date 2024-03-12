В Минэкономразвития РФ раскрыли условия кредитования малых технологических компаний

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что наличие статуса МТК или пройденная экспертиза инновационных институтов развития является обязательным условием для получения господдержки в виде льготного кредитования. Также годовая выручка должна быть не менее 100 млн рублей. Помимо этого, они должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.