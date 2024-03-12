В Минэкономразвития РФ раскрыли условия кредитования малых технологических компаний

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Эксперты отмечают, что это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 млрд рублей. При этом для высокотехнологичных малых и средних предприятий предельная сумма кредита не изменилась, она составляет 0,5 млрд рублей, передает regnum.ru.
МТК, которые соответствуют условиям льготного кредитования, могут подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ, она рассматривается до полутора месяцев. Поддержка доступна компаниям, использующим при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. Льготные кредиты доступны МТК, работающим в сфере водородной энергетики, искусственного интеллекта, мобильных сетей и других.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что для малых компаний льготное кредитование — возможность выйти на новый уровень. Более того, господдержка сейчас формирует будущих лидеров в высокотехнологичных отраслях.
По результатам экспертизы или автоматически — на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности статус МТК уже получили 1700 компаний.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что наличие статуса МТК или пройденная экспертиза инновационных институтов развития является обязательным условием для получения господдержки в виде льготного кредитования. Также годовая выручка должна быть не менее 100 млн рублей. Помимо этого, они должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Необходимые изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП по поручению первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.