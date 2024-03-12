Стала известна точная дата приезда министра Фалькова в Омск

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Стала известна точная дата приезда Валерия Фалькова в Омск. Министр науки и высшего образования РФ прибудет в город 14 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин, который будет сопровождать гостя.
Во время рабочего визита Фальков встретится с губернатором Виталием Хоценко, примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, посетит ОмГТУ, СибАДИ, Аграрный научный центр и Научно-исследовательский институт приборостроения.
Однако планы могут претерпеть изменения, так как министр приезжает в Омск всего на один день.