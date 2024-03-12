Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Стало известно, когда в Омск приедет министр Фальков

Стала известна точная дата приезда министра Фалькова в Омск

12 марта 2024, 13:03
Фото: тг-канал депутата Госдумы Олега Смолина

Стало известно, когда в Омск приедет министр Фальков

Рабочий визит состоится 14 марта, об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Стала известна точная дата приезда Валерия Фалькова в Омск. Министр науки и высшего образования РФ прибудет в город 14 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин, который будет сопровождать гостя.

Во время рабочего визита Фальков встретится с губернатором Виталием Хоценко, примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, посетит ОмГТУ, СибАДИ, Аграрный научный центр и Научно-исследовательский институт приборостроения.

Однако планы могут претерпеть изменения, так как министр приезжает в Омск всего на один день.

Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Министерство образования#Университет#Новости#ОмГУ#Визит#Министр#Рабочий визит#Корпус омгу#Университеты#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Срочно. На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
Сегодня, 09:43
Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных
Сегодня, 07:02
Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
Сегодня, 08:13
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Сегодня, 07:28