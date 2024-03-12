Сбежал на Левый берег. Полиция отловила домушника в Омске

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Полицейские рассказали, что нашли в Омске разыскиваемого мужчину. Задержанный, предположительно, совершил преступление. В пресс-центре регионального УМВД рассказали подробности этой истории.
Подозреваемый, как считают правоохранительные органы, украл деньги из квартиры. Это произошло в селе Новотроицкое. После этого мужчина отправился в бега, но обмануть сотрудников УМВД ему не удалось.
Полицейские Омского района отыскали его — он прятался в областном центре. Сельчанин после совершения преступления решил обосноваться на время в Кировском округе. Собственно, там его и задержали.
Теперь он никуда не сбежит — его заключили в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, продолжается.