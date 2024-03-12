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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

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Сбежал на Левый берег. Полиция отловила домушника в Омске

12 марта 2024, 11:55
Фото: Город55
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В Омске полицейские задержали любителя залезать в квартиры и брать чужое

Правоохранительные органы возбудили по факту преступления уголовное дело.

Полицейские рассказали, что нашли в Омске разыскиваемого мужчину. Задержанный, предположительно, совершил преступление. В пресс-центре регионального УМВД рассказали подробности этой истории.

Подозреваемый, как считают правоохранительные органы, украл деньги из квартиры. Это произошло в селе Новотроицкое. После этого мужчина отправился в бега, но обмануть сотрудников УМВД ему не удалось.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Полицейские Омского района отыскали его — он прятался в областном центре. Сельчанин после совершения преступления решил обосноваться на время в Кировском округе. Собственно, там его и задержали.

Теперь он никуда не сбежит — его заключили в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, продолжается.

Совершил преступление. В Омске полицейские объявили в розыск молодого мужчину
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#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Уголовное дело#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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