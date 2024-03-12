Омские Nana и «Осип Терлеев» снова вошли в лонг-лист лучших ресторанов России

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В 2024 году четыре омских заведения претендуют на звание лучших ресторанов в России. Победитель премии будет объявлен на торжественной церемонии награждения уже 9 апреля.
В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2024 попали следующие заведения:
Напомним, что в 2023 году в премии приняли участие 19 ресторанов из Омска. По итогам отбора Nana и «Осип Терлеев» вошли в топ-50 лучших ресторанов по Сибирскому федеральному округу.
Ранее был опубликован лонг-лист самых ярких спектаклей сезона 2022/2023. Среди них оказались спектакли «Небо позднего августа» и «Мой дедушка был вишней», исполненные омскими актерами. Постановка кукольного театра «Арлекин» была включена в конкурсную программу за спектакль «Винни-Пух», основанный на книге Алана Милна.