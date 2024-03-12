Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

иллюстрация

Омские Nana и «Осип Терлеев» снова вошли в лонг-лист лучших ресторанов России

12 марта 2024, 09:42
Фото: Город55
иллюстрация
В 2023 году эти заведения вошли в список 50 лучших ресторанов Сибири.

В 2024 году четыре омских заведения претендуют на звание лучших ресторанов в России. Победитель премии будет объявлен на торжественной церемонии награждения уже 9 апреля.

В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2024 попали следующие заведения:

  • «Осип Терлеев»;
  • «Рамен с уткой»;
  • японский ресторан Izakaya Yōsai;
  • грузинский ресторан Nana.

Напомним, что в 2023 году в премии приняли участие 19 ресторанов из Омска. По итогам отбора Nana и «Осип Терлеев» вошли в топ-50 лучших ресторанов по Сибирскому федеральному округу.

Ранее был опубликован лонг-лист самых ярких спектаклей сезона 2022/2023. Среди них оказались спектакли «Небо позднего августа» и «Мой дедушка был вишней», исполненные омскими актерами. Постановка кукольного театра «Арлекин» была включена в конкурсную программу за спектакль «Винни-Пух», основанный на книге Алана Милна.

Захватывают дух. Два омских театра стали претендентами на премию «Золотая Маска»
Узнать подробнее
Читайте также:
Тяжелые времена. В этом году омичи стали заметно меньше тратить на рестораны и кафеДля банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»
#Общество#Омск#Омская область#Россия#Премия#Новости#Грузинская кухня#Сибирь#Шорт-лист
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Срочно. На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
Сегодня, 09:43
Переплываем лужи. Омичей ждет сильнейшее потепление до +2 градусов на выходных
Сегодня, 07:02
Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
Сегодня, 08:13
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Сегодня, 07:28