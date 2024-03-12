Просто поехал дальше. Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Омич рассказал подробности инцидента Городу55. Троллейбус, следующий по маршруту №2 («Завод имени Попова — Поселок Ермак»), резко затормозил в районе улицы 6-я Линия. В этот момент мужчина готовился к выходу из салона, и, чтобы не упасть, схватился за боковое стекло. Однако его прочности не хватило, чтобы удержать пассажира, стекло треснуло и осыпалось.
Осколки повредили руку омича, на пол начала капать кровь, однако ни кондуктор, ни водитель, никак не отреагировали на произошедшее. Троллейбус поехал дальше с разбитым стеклом.
«Кондуктор видела, что у меня на пол капает кровь, но ей было все равно. Она сказала водителю, что стекло лопнуло, но она также никак не отреагировала. В итоге я просто вышел, приложил платок и пошел домой. Троллейбус поехал дальше по маршруту», — рассказал мужчина.
Напомним, что сегодня утром случился еще один инцидент с участием общественного транспорта. Омичка рассказала, что водитель автобуса №58 ездил с открытыми дверями и прищемил ногу пенсионерке, когда та выходила из салона. Подробнее в нашем материале.