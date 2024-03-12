Просто поехал дальше. Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения

Омич рассказал подробности инцидента Городу55. Троллейбус, следующий по маршруту №2 («Завод имени Попова — Поселок Ермак»), резко затормозил в районе улицы 6-я Линия. В этот момент мужчина готовился к выходу из салона, и, чтобы не упасть, схватился за боковое стекло. Однако его прочности не хватило, чтобы удержать пассажира, стекло треснуло и осыпалось.