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Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения

Просто поехал дальше. Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения

12 марта 2024, 12:46
Фото: Город55

Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения

По словам мужчины, он схватился за стекло, чтобы не упасть, но оно неожиданно лопнуло.

Омич рассказал подробности инцидента Городу55. Троллейбус, следующий по маршруту №2 («Завод имени Попова — Поселок Ермак»), резко затормозил в районе улицы 6-я Линия. В этот момент мужчина готовился к выходу из салона, и, чтобы не упасть, схватился за боковое стекло. Однако его прочности не хватило, чтобы удержать пассажира, стекло треснуло и осыпалось.

Осколки повредили руку омича, на пол начала капать кровь, однако ни кондуктор, ни водитель, никак не отреагировали на произошедшее. Троллейбус поехал дальше с разбитым стеклом.

«Кондуктор видела, что у меня на пол капает кровь, но ей было все равно. Она сказала водителю, что стекло лопнуло, но она также никак не отреагировала. В итоге я просто вышел, приложил платок и пошел домой. Троллейбус поехал дальше по маршруту», — рассказал мужчина.
Фото: Город55

Напомним, что сегодня утром случился еще один инцидент с участием общественного транспорта. Омичка рассказала, что водитель автобуса №58 ездил с открытыми дверями и прищемил ногу пенсионерке, когда та выходила из салона. Подробнее в нашем материале.

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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Происшествие#Новости#Троллейбусы#Водитель троллейбуса#Анастасия Баянова
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