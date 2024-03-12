Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В УФСИН по Омской области сегодня, 12 марта, появился новый руководитель. Как пишет «СуперОмск», временно исполняющим обязанности начальника стал полковник внутренней службы Сергей Балдин. Получить оперативный комментарий в пресс-службе управления Городу 55 не удалось.
О Балдине известно, что ему 43 года. Образование он получил в Оренбургском аграрном университете и в Академии УФСИН России, карьеру в системе исполнения наказаний начал в 2004 году с должности юрисконсульта. В 2011–2018 годах Балдин руководил исправительной колонией №6 УФСИН по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин»: это колония особого режима, в которой отбывают пожизненное заключение. Затем Балдин был первым заместителем начальника оренбургского УФСИН, с 2021 года руководил управлением по Ульяновской области.
Напомним: последним начальником УФСИН по Омской области был Константин Книс. В конце 2023 года он оставил пост, а в феврале стал заместителем мэра Омска по блоку общественной безопасности и контроля. За последние месяцы в управлении сменились 2 врио — Алексей Турбанов и Михаил Белозеров.