Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»

О Балдине известно, что ему 43 года. Образование он получил в Оренбургском аграрном университете и в Академии УФСИН России, карьеру в системе исполнения наказаний начал в 2004 году с должности юрисконсульта. В 2011–2018 годах Балдин руководил исправительной колонией №6 УФСИН по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин»: это колония особого режима, в которой отбывают пожизненное заключение. Затем Балдин был первым заместителем начальника оренбургского УФСИН, с 2021 года руководил управлением по Ульяновской области.