Омское минэнерго решило закупить армейские палатки

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В его описании говорится о «поставке армейских палаток для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны». В общей сложности ведомство хочет купить 2 палатки, начальная цена — по 100 тысяч рублей за каждую. Это должны быть двуслойные палатки, в которых внешний тент изготовлен с добавлением полиуретана.
В описании закупки особо уточняется, что запрет на закупку «промышленных товаров, происходящих из иностранных государств», в этом случае можно не соблюдать: он действует, только если сумма закупки превышает 1 млн рублей либо если 1 единица дороже 300 тысяч.
Сбор заявок будет идти до 15 марта текущего года.