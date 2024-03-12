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Published Сегодня, 11:09

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Омское минэнерго объявило закупку армейских палаток

Омское минэнерго решило закупить армейские палатки

12 марта 2024, 11:09
Фото: 1MI

Омское минэнерго объявило закупку армейских палаток

Запрет на приобретение иностранных изделий в этом случае можно не соблюдать.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В его описании говорится о «поставке армейских палаток для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны». В общей сложности ведомство хочет купить 2 палатки, начальная цена — по 100 тысяч рублей за каждую. Это должны быть двуслойные палатки, в которых внешний тент изготовлен с добавлением полиуретана.

В описании закупки особо уточняется, что запрет на закупку «промышленных товаров, происходящих из иностранных государств», в этом случае можно не соблюдать: он действует, только если сумма закупки превышает 1 млн рублей либо если 1 единица дороже 300 тысяч.

Сбор заявок будет идти до 15 марта текущего года.

#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Минэнерго
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