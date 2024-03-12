Омское минэнерго решило закупить армейские палатки

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В его описании говорится о «поставке армейских палаток для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны». В общей сложности ведомство хочет купить 2 палатки, начальная цена — по 100 тысяч рублей за каждую. Это должны быть двуслойные палатки, в которых внешний тент изготовлен с добавлением полиуретана.