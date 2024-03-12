Омский парк 30-летия ВЛКСМ зарегистрировал интернет-домен для «парка аттракционов»

Стоит отметить, что работа над новым сайтом идет вовсю. Судя по главной странице, которую можно открыть уже сейчас, речь идет о «парке аттракционов», его рабочее название — The Magic of Nature Island, «Магия острова природы». Аттракционам будет посвящена отдельная страница, которая пока пуста.