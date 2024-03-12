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Омский парк 30-летия ВЛКСМ начал создание нового сайта

Омский парк 30-летия ВЛКСМ зарегистрировал интернет-домен для «парка аттракционов»

12 марта 2024, 10:38
Фото: 1MI

Омский парк 30-летия ВЛКСМ начал создание нового сайта

Судя по главной странице, речь идет о «Магии острова природы».

Муниципальное предприятие города Омска «ПКИО им. 30-летия ВЛКСМ» зарегистрировал новый интернет-домен. Из официального сообщения следует, что новый сайт будет работать по электронному адресу park55.ru. Дата актуальности — 1 марта текущего года.

Стоит отметить, что работа над новым сайтом идет вовсю. Судя по главной странице, которую можно открыть уже сейчас, речь идет о «парке аттракционов», его рабочее название — The Magic of Nature Island, «Магия острова природы». Аттракционам будет посвящена отдельная страница, которая пока пуста.

Город55 уже писал о том, что к лету в парке 30-летия ВЛКСМ должны оборудовать новую игровую площадку за 11 млн рублей.

Театр теней и лабиринт. В парке Омска появится новая детская площадка за 11 миллионов
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#Омск#Парк#Новости#Николай Эйхвальд#Интернет-домен
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