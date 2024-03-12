Омский парк 30-летия ВЛКСМ зарегистрировал интернет-домен для «парка аттракционов»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Муниципальное предприятие города Омска «ПКИО им. 30-летия ВЛКСМ» зарегистрировал новый интернет-домен. Из официального сообщения следует, что новый сайт будет работать по электронному адресу park55.ru. Дата актуальности — 1 марта текущего года.
Стоит отметить, что работа над новым сайтом идет вовсю. Судя по главной странице, которую можно открыть уже сейчас, речь идет о «парке аттракционов», его рабочее название — The Magic of Nature Island, «Магия острова природы». Аттракционам будет посвящена отдельная страница, которая пока пуста.
Город55 уже писал о том, что к лету в парке 30-летия ВЛКСМ должны оборудовать новую игровую площадку за 11 млн рублей.