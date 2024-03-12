Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что Первомайский районный суд вынес приговор в отношении двух предпринимателей (бывших супругов), которые были признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения.
Оказалось, что обвиняемые, будучи директорами двух фирм, организовали поставки поддельного молочного продукта, обогащенного заменителями молочных жиров, в 4 больницы и 2 детских сада. Общий ущерб от их деятельности составил около 1 млн рублей.
С июля 2020 года по март 2022 года они закупали фальсифицированный продукт вместо настоящего сыра, масла или сухого молока. Затем на своем складе они наклеивали фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверные сведения о происхождении этих продуктов, после чего поставляли их в бюджетные учреждения Омска.
В результате обыска, проведенного полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора, на складе были обнаружены молочные продукты общим весом более 2,8 тонн. Свою вину бизнесмены признали частично и выплатили в качестве возмещения ущерба 35 тысяч рублей.
В дополнение к этому по решению суда супруги должны выплатить еще 1,5 млн штрафа. Приговор не вступил в законную силу.