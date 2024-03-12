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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:23

иллюстрация

Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы

12 марта 2024, 07:19
Фото: Город55
иллюстрация
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч, а его бывшей жене — 700 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что Первомайский районный суд вынес приговор в отношении двух предпринимателей (бывших супругов), которые были признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения.

фальсифицированный продуктфальсифицированный продукт
фальсифицированный продукт
Фото: УМВД России по Омской области

Оказалось, что обвиняемые, будучи директорами двух фирм, организовали поставки поддельного молочного продукта, обогащенного заменителями молочных жиров, в 4 больницы и 2 детских сада. Общий ущерб от их деятельности составил около 1 млн рублей.

фальсифицированный продуктфальсифицированный продукт
фальсифицированный продукт
Фото: УМВД России по Омской области

С июля 2020 года по март 2022 года они закупали фальсифицированный продукт вместо настоящего сыра, масла или сухого молока. Затем на своем складе они наклеивали фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверные сведения о происхождении этих продуктов, после чего поставляли их в бюджетные учреждения Омска.

фальсифицированный продуктфальсифицированный продукт
фальсифицированный продукт
Фото: УМВД России по Омской области

В результате обыска, проведенного полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора, на складе были обнаружены молочные продукты общим весом более 2,8 тонн. Свою вину бизнесмены признали частично и выплатили в качестве возмещения ущерба 35 тысяч рублей.

В дополнение к этому по решению суда супруги должны выплатить еще 1,5 млн штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Только суд. Омские предприниматели поставляли в больницы и детсады опасную молочку
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