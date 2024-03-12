Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы

С июля 2020 года по март 2022 года они закупали фальсифицированный продукт вместо настоящего сыра, масла или сухого молока. Затем на своем складе они наклеивали фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверные сведения о происхождении этих продуктов, после чего поставляли их в бюджетные учреждения Омска.