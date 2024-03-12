Мужчина и женщина погибли в горящем доме в селе под Омском

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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В пресс-службе регионального МЧС сообщили о пожаре, который произошел в селе Антоновка Нижнеомского района. В минувшие сутки на улице Петра Ильичева загорелась квартира площадью 64 квадратных метра.
Двум жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. Когда пожарные прибыли на место, дым уже шел из-под крыши и окон квартиры. Огонь уничтожил мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров.
К сожалению, во время тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.
Ранее в селе Ивановка Калачинского района пожарные обнаружили тела двух людей в сгоревшем доме. Возгорание началось на веранде, и к моменту прибытия спасателей в доме уже было сильное задымление.