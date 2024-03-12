Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

пожар в селе Антоновка

Мужчина и женщина погибли в горящем доме в селе под Омском

12 марта 2024, 05:39
Фото: пресс-служба МЧС Омской области
пожар в селе Антоновка
Двум жильцам удалось спастись до приезда пожарных.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили о пожаре, который произошел в селе Антоновка Нижнеомского района. В минувшие сутки на улице Петра Ильичева загорелась квартира площадью 64 квадратных метра.

Двум жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. Когда пожарные прибыли на место, дым уже шел из-под крыши и окон квартиры. Огонь уничтожил мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров.

К сожалению, во время тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.

пожар в селе Антоновка
Видео: пресс-служба МЧС Омской области

Ранее в селе Ивановка Калачинского района пожарные обнаружили тела двух людей в сгоревшем доме. Возгорание началось на веранде, и к моменту прибытия спасателей в доме уже было сильное задымление.

Погубил дым. В омской деревне во время пожара погибли два человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Сгорел дотла. Под Омском из-за короткого замыкания загорелся садовый дом
#Видео#Омск#Омская область#Эвакуация#МЧС#Новости#Трагедия#Дым#Мебель#Дом#Тушение#Нижнеомский район
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
Сегодня, 04:06
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Вчера, 06:30
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
Сегодня, 03:15
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Вчера, 09:06