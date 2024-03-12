Минсельхоз выступил с инициативой ввести временный запрет на экспорт сахара

Согласно этому документу, запрет будет распространяться на сахар, который вывозится с территории Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать до указанной даты и не затронет сахар, который уже был задекларирован и выпущен в соответствии с таможенными процедурами до вступления указанного постановления в силу, пишет pravda.ru.