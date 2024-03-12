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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Минсельхоз выступил с инициативой ввести временный запрет на экспорт сахара

12 марта 2024, 06:14
Министерство сельского хозяйства России предлагает временно запретить экспорт тростникового и свекловичного сахара до конца августа 2024 года. Такое решение содержится в проекте постановления, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно этому документу, запрет будет распространяться на сахар, который вывозится с территории Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать до указанной даты и не затронет сахар, который уже был задекларирован и выпущен в соответствии с таможенными процедурами до вступления указанного постановления в силу, пишет pravda.ru.

Такие меры планируются для регулирования экспорта указанных видов сахара с целью обеспечения стабильности отрасли и контроля над объемами производства.

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