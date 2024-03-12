Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Омске хотят найти инвестора для строительства магазина на улице Лермонтова. В аренду собираются отдать участок площадью 320 кв. м. Распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка неделю назад подписал мэр Сергей Шелест.
Срок договора аренды и минимальный платеж пока неизвестны. Но кадастровая стоимость небольшого по площади участка составляет 1,241 млн рублей. Проведением аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.
Участок находится между двумя жилыми девятиэтажками на улице Лермонтова, 130 и 132, которые были построены в 1978 году. В случае строительства магазин будет вплотную примыкать к первому дому.
Раньше на этом месте, кстати, находился самострой (на фото ниже, — прим. Ред.), но летом прошлого года по решению депархитектуры здание площадью 108 кв. м снесли.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на пересечении улиц Куйбышева и Маяковского построят офисное здание с магазином. Участок освободился после сноса частных домов, однако жители соседних с пустырем домов рассчитывали увидеть там сквер.