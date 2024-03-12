Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Иллюстрация

Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин

12 марта 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Кадастровая стоимость земельного участка на Лермонтова составляет 1,24 млн рублей.

В Омске хотят найти инвестора для строительства магазина на улице Лермонтова. В аренду собираются отдать участок площадью 320 кв. м. Распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка неделю назад подписал мэр Сергей Шелест.

Срок договора аренды и минимальный платеж пока неизвестны. Но кадастровая стоимость небольшого по площади участка составляет 1,241 млн рублей. Проведением аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.

Участок под магазинУчасток под магазин
Участок под магазин
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Участок находится между двумя жилыми девятиэтажками на улице Лермонтова, 130 и 132, которые были построены в 1978 году. В случае строительства магазин будет вплотную примыкать к первому дому.

Раньше на этом месте, кстати, находился самострой (на фото ниже, — прим. Ред.), но летом прошлого года по решению депархитектуры здание площадью 108 кв. м снесли.

Снесенный самострой на ЛермонтоваСнесенный самострой на Лермонтова
Снесенный самострой на Лермонтова
Фото: yandex.ru/maps

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на пересечении улиц Куйбышева и Маяковского построят офисное здание с магазином. Участок освободился после сноса частных домов, однако жители соседних с пустырем домов рассчитывали увидеть там сквер.

Проигрывают магазинам. Омичи предлагали сделать сквер рядом с домом на Куйбышева
Узнать подробнее
#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Аренда земли#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры#Самострой#Юлия Истомина#Распоряжение
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
Сегодня, 04:06
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Вчера, 06:30
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
Сегодня, 03:15
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Вчера, 09:06