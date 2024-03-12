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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:52

иллюстрация

Исподтишка за спиной. Омич забрал в теплой остановке телефон у десятилетней девочки

12 марта 2024, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина забрал в теплой остановке телефон у десятилетней девочки

Полиция просит неравнодушных омичей помочь разыскать вора.

В Омске организовали поиски злоумышленника, который украл гаджет у ребенка. Инцидент произошел в городке Нефтяников. Подробностями поделились в пресс-центре регионального УМВД.

По данным полицейских, потерпевшей стала десятилетняя девочка. Она зашла с подругой в теплую остановку «Химик» и поставила на зарядку телефон. Далее через несколько минут туда же зашла компания мужчин.

Одного из них привлек лежащий в углу смартфон. Пока дети о чем-то говорили и смотрели на дорогу, мужчина в черной куртке забрал оставленный мобильник. Он сделал это быстро перед выходом из остановки, но камеры видеонаблюдения успели запечатлеть его лицо.

В правоохранительных органах просят помочь омичей в поисках мужчины. Все, кому что-либо известно о нем, могут звонить по телефонам: 102, 79-35-02, 8-908-797-55-14.

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#Происшествия#Видео#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Дети#Новости#УМВД Омской области#Теплая остановка#Алина Ясинская
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