Исподтишка за спиной. Омич забрал в теплой остановке телефон у десятилетней девочки

Одного из них привлек лежащий в углу смартфон. Пока дети о чем-то говорили и смотрели на дорогу, мужчина в черной куртке забрал оставленный мобильник. Он сделал это быстро перед выходом из остановки, но камеры видеонаблюдения успели запечатлеть его лицо.