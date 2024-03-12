Исподтишка за спиной. Омич забрал в теплой остановке телефон у десятилетней девочки

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Омске организовали поиски злоумышленника, который украл гаджет у ребенка. Инцидент произошел в городке Нефтяников. Подробностями поделились в пресс-центре регионального УМВД.
По данным полицейских, потерпевшей стала десятилетняя девочка. Она зашла с подругой в теплую остановку «Химик» и поставила на зарядку телефон. Далее через несколько минут туда же зашла компания мужчин.
Одного из них привлек лежащий в углу смартфон. Пока дети о чем-то говорили и смотрели на дорогу, мужчина в черной куртке забрал оставленный мобильник. Он сделал это быстро перед выходом из остановки, но камеры видеонаблюдения успели запечатлеть его лицо.
В правоохранительных органах просят помочь омичей в поисках мужчины. Все, кому что-либо известно о нем, могут звонить по телефонам: 102, 79-35-02, 8-908-797-55-14.