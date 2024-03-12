Директор МУП из Омской области нарушил запрет суда и продолжил управлять предприятием

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:55
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по результатам проверок прокурор Русско-Полянского района обнаружил нарушения в работе местного МУП «Водник».
Оказалось, что с 24 марта 2023 года директор организации был привлечен к административной ответственности и лишен права управления предприятием. Однако с августа 2023 года мужчина получил должность заместителя директора организации и фактически стал ее руководителем.
Прокуратура Омска инициировала судебный процесс в отношении руководителя, который, несмотря на дисквалификацию, продолжил свою деятельность. Он был признан виновным по статье 14.23 КоАП РФ и теперь должен выплатить штраф.