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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

иллюстрация

Директор МУП из Омской области нарушил запрет суда и продолжил управлять предприятием

12 марта 2024, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация
Несмотря на запрет, спустя четыре месяца мужчина занял должность заместителя директора и фактически стал руководителем организации.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по результатам проверок прокурор Русско-Полянского района обнаружил нарушения в работе местного МУП «Водник».

Оказалось, что с 24 марта 2023 года директор организации был привлечен к административной ответственности и лишен права управления предприятием. Однако с августа 2023 года мужчина получил должность заместителя директора организации и фактически стал ее руководителем.

Прокуратура Омска инициировала судебный процесс в отношении руководителя, который, несмотря на дисквалификацию, продолжил свою деятельность. Он был признан виновным по статье 14.23 КоАП РФ и теперь должен выплатить штраф.

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#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Дисквалификация#Штраф#Новости#Русско-Полянский район#Административная ответственность#Заместитель директора
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