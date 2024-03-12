Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ

В начале марта в Омске ввели в эксплуатацию новый корпус ОмГУ имени Достоевского. Событие долгожданное, здание строили 17 лет. Открытие корпуса переносили несколько раз. За почти два десятка лет в районе появились торговый комплекс «Миллениум», гостиница «Космос», жилые дома, изменилась схема движения транспорта. В новом корпусе будет располагаться юридический факультет, администрация вуза и Центр делового образования. Корреспондент Города55 Евгений Игишев попытался выяснить, как и без того загруженный район справится с наплывом студентов, преподавателей и сотрудников вуза.