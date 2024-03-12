Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В начале марта в Омске ввели в эксплуатацию новый корпус ОмГУ имени Достоевского. Событие долгожданное, здание строили 17 лет. Открытие корпуса переносили несколько раз. За почти два десятка лет в районе появились торговый комплекс «Миллениум», гостиница «Космос», жилые дома, изменилась схема движения транспорта. В новом корпусе будет располагаться юридический факультет, администрация вуза и Центр делового образования. Корреспондент Города55 Евгений Игишев попытался выяснить, как и без того загруженный район справится с наплывом студентов, преподавателей и сотрудников вуза.
Основная проблема — транспортная. Омичи жалуются как на проблемы с автобусами в часы пик с правого берега Иртыша на левый, так и на пробки на участке.
«Объект строился 17 лет и в генеральном плане учитывался. Это не новостройка, которая случайно появилась. Город планово был готов к вводу этого корпуса. Вопрос: реализованы ли мероприятия по транспортной системе, сделана ли развязка на Фрунзе, чтобы автомобильные потоки разводить? Ответ: нет. Также нет развязки на улицах Добровольского и Рабиновича, которая бы этот узел разгружала», — рассказал омский архитектор Ефим Фрейдин.
От нового корпуса выехать на основные магистрали можно только по улице Певцова. Отметим, что в районе также находятся ОмГТУ и ОмГПУ. Проблема вузов — это разбросанные по Омску корпуса.
«Расписание составлено так, что студенты вынуждены ежедневно передвигаться на транспорте между кафедрами. Бывает, что пары в первой половине дня проходят в центре, во второй половине дня — в Нефтяниках. Мы имеем в центре несколько разрозненных корпусов, в Нефтяниках более цельный студенческий городок. Необходимо устраивать активную систему общественного транспорта между этими объектами. Студентам удобнее взять машину на четверых, оставить ее рядом с корпусом, потом сесть на нее и уехать в Нефтяники», — считает Ефим Фрейдин.
Личный транспорт студентов создаст дополнительную нагрузку на квартал. Парковочные места уже заняты офисными работниками: здесь расположены отделение Центробанка, Исторический архив, библиотека имени Пушкина, Центр по связям с общественностью и другие организации.
Отметим, что ранее пространство под метромостом использовалось под парковку, но в 2016 году оставлять транспорт там запретили. Земля находилась в аренде у «Миллениума», торговый комплекс потратил 10 миллионов на обустройство автостоянки. Однако по требованию прокуратуры мэрия расторгла договор аренды с предпринимателями. Прокуратура сослалась на требования ПДД о запрете стоянки под мостом, а УФСБ увидело в парковке нарушения требований антитеррористической безопасности.
«В районе улиц Фрунзе, Орджоникидзе, Красный Путь, Тарской планировался транспортно-пересадочный узел: несколько видов транспорта, которые бы пересекались в этой точке. Сейчас у нас только троллейбусы и автобусы здесь. Чтобы снять зависимость от автомобиля, мы можем улучшить качество пешеходного пространства вокруг. Должна быть возможность дойти пешком от одной остановки до другой за несколько минут. Тротуар должен быть отремонтирован, почищен, чтобы у студентов была возможность спокойно дойти пешком до остановок „Улица Фрунзе“, „Улица Рабиновича“, „КДЦ Маяковский“», — рассказал архитектор.
Ефим Фрейдин отметил, что ранее при обсуждении генплана обсуждалась идея специального студенческого транспорта. Шаттлы могли бы перевозить пассажиров от корпуса в центре к корпусам в Нефтяниках и обратно.
«Еще одним возможным решением проблемы транспортной доступности может стать поиск альтернативных путей: развитие инфраструктуры для велосипедов, самокатов», — добавил Фрейдин.
Что касается инфраструктуры для студентов с ограниченными возможностями, в пресс-службе ОмГУ сообщили, что «все оборудовано в соответствии с действующими требованиями». Подробности в вузе пока не озвучивали.
Автор телеграм-канала «Не мэр Омска» Николай Кондаков и сам учился в ОмГУ в корпусах в Нефтяниках. Урбанист считает, что новое здание вуза расположено удачно.
«В центре ходит много маршрутов, а рядом с новым корпусом много остановок общественного транспорта. Еще по правому берегу удобно передвигаться на велосипедах и самокатах. Используя средства индивидуальной мобильности и правильно выбирая остановки, можно многим студентам не стоять в пробках около Соборной площади, — поделился Николай. — При этом я понимаю, какие проблемы есть у общественного транспорта в Омске, но кажется, что корпус расположен довольно удачно, чтобы их избегать. Но вот администрации не стоит их избегать, а то все станет только хуже в перспективе».
Омич Ярослав, автор телеграм-канала «Комнатный урбанист», предположил, что приток студентов не сильно скажется на работе транспорта.
«Если витать в облаках, то можно в очередной раз вспомнить о метро или метротраме, которые уж точно всех увезут из района библиотеки имени Пушкина, но не хочется думать о чем-то далеком. В текущих реалиях видится несколько вариантов, как можно сгладить транспортный дискомфорт от открытия нового корпуса в центре города. Со стороны университета — попробовать составить грамотное учебное расписание, при котором студенты будут приезжать и уезжать, когда транспорт едет незагруженным, то есть в межпиковое время. Со стороны города — продолжить практику организации укороченных рейсов на самых загруженных участках маршрутной сети», — рассказал Ярослав.
В департаменте транспорта мэрии Омска по запросу Города55 ответили, что выпуск подвижного состава на маршруты на участке осуществляют в полном объеме. Дополнительные машины в ближайшее время на линию не выйдут.
Отметим, что в часы пик от торгового комплекса «Миллениум» в сторону Левобережья уехать проблематично. Автобусы на остановку приходят уже переполненными. Омичи неоднократно жаловались на эту ситуацию. В мэрии в прошлом году сослались на нехватку автобусов.
Инфраструктура
Приток студентов и сотрудников вуза даст дополнительную нагрузку на инфраструктуру района.
«С магазинами и общепитом, я думаю, ситуация изменится сама собой. Здесь и так было много студентов, а станет еще больше, поэтому я жду больше недорогого общепита. Вообще интересное место, потому что аудитория разная. Тут находится и правительство области, и центр олимпийской подготовки, и отель недавно открылся, и еще вузы, институты, гимназия. Можно ждать все что угодно, от ресторанов с высоким средним чеком до лавочки с беляшами. За этим будет интересно следить», — поделился урбанист Николай Кондаков.
Архитектор Ефим Фрейдин также высказал мнение, что рынок сам все решит.
«Бизнес подстроится. Будет спрос — будет и предложение. В самом корпусе, скорее всего, какая-то еда будет, в „Миллениуме“ есть. Политех специализируется на еде, может свой бизнес построить. Скорее проблема в спортивной инфраструктуре. У нового корпуса нет своего спорт-блока. Студентам на физкультуру придется ездить в первый корпус», — рассказал Фрейдин.
Студенческий кампус как решение проблемы
В конце февраля спикер заксобрания Омской области Александр Артемов сообщил, что регион будет участвовать в конкурсе по строительству студенческих кампусов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что по стране планируют обустроить 40 кампусов, из них 25 — до 2030 года. На эти цели из федерального бюджета могут выделить до 400 млрд рублей.
В 2020 году проектное бюро «ИТП Град» представило очередную редакцию генплана Омска. Один из проектов — создание студенческого кампуса, который займет территорию вдоль улицы Заозерной близ ОмГАУ им. Столыпина. Студенческий городок, помимо множества общежитий, должен быть обеспечен собственной больницей, детским садом, музеем и многофункциональным центром. Вокруг студгородка планируется поставить автобусные остановки.
«Город много лет заявляет о том, что надо сделать студенческий кампус. Это комплексная территория. Цельной стратегии кампусов мы по-прежнему не видим», — заключил Ефим Фрейдин.