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Более половины портфелей потребкредитов объединили банки ВТБ и «Открытие»

Более половины портфелей потребкредитов объединили банки ВТБ и «Открытие»

12 марта 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
Свыше четверти миллиона клиентов банка «Открытие», которые оформили около 300 000 потребительских кредитов, уже перешли на обслуживание в ВТБ. Ключевым условием перехода было сохранение условий кредитования и обязательств банка перед клиентами.

Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов сообщил, что половина клиентов, получивших кредиты наличными в банке «Открытие», перешли в ВТБ. Все они получили полный доступ к экосистеме ВТБ. При этом он отметил, что обе финансовые структуры прилагают максимум усилий, чтобы переход был максимально комфортным для клиентов, пишет inkazan.ru.

В свою очередь, глава подразделения «Кредитование» в банке «Открытие» Михаил Чамров сообщил, что для погашения кредита достаточно открыть бесплатный мастер-счет в ВТБ.

По мнению экспертов, пик перехода клиентов придется на конец апреля. Все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами получат предложения о переводе.

Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался ещё в конце 2023 года. Полное объединение бизнесов планируется завершить к концу текущего года.

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