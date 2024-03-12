Более половины портфелей потребкредитов объединили банки ВТБ и «Открытие»

Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов сообщил, что половина клиентов, получивших кредиты наличными в банке «Открытие», перешли в ВТБ. Все они получили полный доступ к экосистеме ВТБ. При этом он отметил, что обе финансовые структуры прилагают максимум усилий, чтобы переход был максимально комфортным для клиентов, пишет inkazan.ru.