Более половины портфелей потребкредитов объединили банки ВТБ и «Открытие»

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов сообщил, что половина клиентов, получивших кредиты наличными в банке «Открытие», перешли в ВТБ. Все они получили полный доступ к экосистеме ВТБ. При этом он отметил, что обе финансовые структуры прилагают максимум усилий, чтобы переход был максимально комфортным для клиентов, пишет inkazan.ru.
В свою очередь, глава подразделения «Кредитование» в банке «Открытие» Михаил Чамров сообщил, что для погашения кредита достаточно открыть бесплатный мастер-счет в ВТБ.
По мнению экспертов, пик перехода клиентов придется на конец апреля. Все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами получат предложения о переводе.
Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался ещё в конце 2023 года. Полное объединение бизнесов планируется завершить к концу текущего года.