Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Один из сервисных центров, специализирующихся на ремонте автоматических трансмиссий, поделился своим мнением на эту тему. Они рекомендуют менять масло в АКПП каждые 50 000-60 000 километров пробега или раз в 3 года, в зависимости от ежегодного пробега, пишет pravda.ru.
Некоторые производители автомобилей утверждают, что их коробки передач не нуждаются в обслуживании и замене масла в течение гарантийного периода. Но специалисты по ремонту АКПП считают иначе. Они уверены, что для любой современной автоматической коробки передач необходима замена трансмиссионной жидкости через определенное время использования.