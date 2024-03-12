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Published Сегодня, 18:24

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Updated Сегодня, 18:27

Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП

12 марта 2024, 18:24
В России с каждым годом все больше автомобилей с автоматической коробкой передач. И, конечно же, владельцы таких машин задаются вопросом о замене масла в АКПП.

Один из сервисных центров, специализирующихся на ремонте автоматических трансмиссий, поделился своим мнением на эту тему. Они рекомендуют менять масло в АКПП каждые 50 000-60 000 километров пробега или раз в 3 года, в зависимости от ежегодного пробега, пишет pravda.ru.

Некоторые производители автомобилей утверждают, что их коробки передач не нуждаются в обслуживании и замене масла в течение гарантийного периода. Но специалисты по ремонту АКПП считают иначе. Они уверены, что для любой современной автоматической коробки передач необходима замена трансмиссионной жидкости через определенное время использования.

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