Ждем решение президента. В Омске снова откроют торги по интеграции метро

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Вице-губернатор Динар Курманов поделился планами по строительству метро в Омской области. Он сообщил о подготовке документов к новому аукциону по интеграции существующих линий, стоимостью порядка 200 млн рублей. Правительство области уже подало заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщает «Омск-информ».
«Подали заявку на инфраструктурный кредит. Отправили ее вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. А он — на рассмотрение президенту. Теперь ждем положительного решения от главы страны. Скорее всего, этот кредит мы получим. Но в любом случае строительство метро — это прерогатива правительства РФ, и решение остается за ними», — рассказал Динар Курманов.
Напомним, что накануне была усилена охрана омского метрополитена. Теперь за порядком будет следить частное охранное предприятие «Асгард». Как выяснилось, давно назрела необходимость ужесточить контроль за туннелями и станциями-котлованами. Это подтверждает выделение 10 млн рублей на охрану станций «Кристалл» и «Заречная».