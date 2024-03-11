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Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

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Ждем решение президента. В Омске снова откроют торги по интеграции метро

11 марта 2024, 02:38
Фото: Город55
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Стало известно, когда в Омске объявят о новом аукционе по интеграции метро

Предположительно, конкурс объявят, когда прояснится вопрос с финансами от государства.

Вице-губернатор Динар Курманов поделился планами по строительству метро в Омской области. Он сообщил о подготовке документов к новому аукциону по интеграции существующих линий, стоимостью порядка 200 млн рублей. Правительство области уже подало заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщает «Омск-информ».

«Подали заявку на инфраструктурный кредит. Отправили ее вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. А он — на рассмотрение президенту. Теперь ждем положительного решения от главы страны. Скорее всего, этот кредит мы получим. Но в любом случае строительство метро — это прерогатива правительства РФ, и решение остается за ними», — рассказал Динар Курманов.

Напомним, что накануне была усилена охрана омского метрополитена. Теперь за порядком будет следить частное охранное предприятие «Асгард». Как выяснилось, давно назрела необходимость ужесточить контроль за туннелями и станциями-котлованами. Это подтверждает выделение 10 млн рублей на охрану станций «Кристалл» и «Заречная».

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