Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать

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Еще в декабре 2023 года Совет Федерации назначил даты выборов президента России, а 8 декабря их утвердили в Центральной избирательной комиссии.
В 2024 году впервые в истории страны проведут многодневное голосование на выборах президента в России. Избирателей ждут на участках в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года (пятница, суббота и воскресенье).
Баллотироваться на пост президента могут граждане России не моложе 35 лет, проживающие на территории РФ не менее 25 лет и никогда не имевшие гражданства иностранного государства, вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Прием документов самовыдвиженцев завершился 27 декабря 2023 года, от представителей партий документы принимали до 1 января. В ЦИК поступили уведомления от 33 человек, но зарегистрировали документы на выдвижение только у 11 из них.
В итоговый список кандидатов в президенты России, сформированный в феврале 2024-го, в результате вошли четыре человека. Это:
Выборы президента России в 2024 году проходят с помощью тайного голосования на избирательных участках и дистанционно. Дистанционное электронное голосование (используется впервые в истории страны на выборах главы государства) пройдет в 29 регионах России. Омская область в их число не вошла.
Жители Омской области могут посетить избирательные участки с 8.00 до 20.00 по местному времени в каждый из выборных дней. На территории региона сформировано 1 685 постоянных избирательных участков, а также 36 временных — они находятся в больницах, СИЗО, аэропорту и на железнодорожном вокзале. Для выборов президента России в Омске, кстати, изготовили около 6 тонн избирательных бюллетеней, это около 1,5 миллионов бюллетеней.
Узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК. Также информация о порядке голосования доступна в справочном центре Центральной избирательной комиссии по номеру: 8-800-200-00-20.
Для получения бюллетеня на избирательном участке (к которому вы относитесь по прописке или прикрепились для голосования) гражданин должен предъявить паспорт члену территориальной избирательной комиссии. После этого избиратель проходит в кабинку для голосования и ставит галочку или крест в квадрат напротив фамилии предпочитаемого кандидата. Если гражданин поставит больше одного знака, бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов.
Голосование за рубежом стартовало 1 марта 2024 года. Участки для голосования на выборах президента России открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России. Принять участие в голосовании за границей могут как россияне с ВНЖ или вторым гражданством другой страны, так и те, кто приехал туда временно (командировка или отпуск).
Найти избирательный участок в зарубежной стране можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Для этого в выпадающем списке нужно выбрать интересующую вас страну, после чего отобразится список участков.
Затем необходимо подать заявление о включении в список избирателей. Письменные заявления принимают до дня, предшествующего дню голосования, то есть до 14 марта при трехдневном голосовании, устные — в день голосования.
Подсчитывать голоса начнут сразу после окончания выборов, досрочный этап которых проходит с 25 февраля по 14 марта, а основной — с 15 по 17 марта. Члены участковых избиркомов должны объявить результаты не позднее 19 марта, а избиркомы субъектов России — не позднее 21 марта.
Затем ЦИК займется определением финальных результатов выборов президента России. Работа продлится до 28 марта. Окончательные итоги опубликуют на сайте комиссии в течение трех дней после подписания протоколов.
Победителю необходимо набрать 50%+1 голос избирателей. Если этого не произойдет, будет объявлен второй тур выборов (через три недели после первого). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. Правда, в последний раз второй тур выборов президента России проводился в 1996 году, когда за право стать главой государства боролись Борис Ельцин и Геннадий Зюганов (победа оказалась в результате за первым).
Президента России выберут на следующие шесть лет, до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в нашей стране с 2012 года. Инаугурация проводится через шесть лет после вступления в должность прошлого главы государства. С 2000 года эта процедура происходит 7 мая. В 2024 году 7 мая выпадает на вторник.
В 2024 году проведение президентских и парламентских выборов ожидается в 64 странах, в которых проживает 4 млрд человек, то есть почти половина населения Земли.
В Мексике выборы запланированы на 2 июня. Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не сможет баллотироваться, так как повторное переизбрание по конституции не предусмотрено. Бороться за пост главы государства будут Клаудия Шейнбаум и Сочитль Гальвес.
В США выборы президента пройдут одновременно с выборами в Конгресс — 5 ноября. Победитель возглавит страну в январе 2025 года. Кандидатов от Демократической и Республиканской партий определят в ходе праймериз. Свое намерение бороться за пост президента США подтвердил действующий глава Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.
Добавим, что по итогам выборов глава государства может смениться в 10 европейских странах (Финляндия, Северная Македония, Литва, Исландия, Румыния, Молдавия, Словакия, Грузия, Хорватия, Украина).