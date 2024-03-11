Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать

Голосование за рубежом стартовало 1 марта 2024 года. Участки для голосования на выборах президента России открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России. Принять участие в голосовании за границей могут как россияне с ВНЖ или вторым гражданством другой страны, так и те, кто приехал туда временно (командировка или отпуск).