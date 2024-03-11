В Алтайском крае ожидается метель и падение температуры до минус 20

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
Об этом изданию amic.ru сообщила Наталия Кобякова, дежурный синоптик регионального Гидрометцентра.
Так, 12 марта снег и мокрый снег пройдут на отдельных участках Алтайского края, но уже в среду осадки ожидаются почти на всей территории региона. Они будут интенсивными, а ветер усилится до 15-22 м/с, возможны метели.
«Во вторник и среду ночью температура воздуха будет составлять -1…-7°С, на севере региона — от -8 до -13°С, днем от -4 до +3°С. 12 марта на юге воздух прогреется до +7°С. 14 и 15 марта заметное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -9…-14°С, а местами даже до -15…-20°С. Днем температура снова станет отрицательной: -1…-6°С.
И если в среду и четверг небольшой снег пройдет только на некоторых участках края, то 16 и 17 марта он ожидается почти на всей территории региона. Возможны метели, а ветер усилится до 18-24 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий в выходные дни возможно объявление штормового предупреждения.
«Температура воздуха ночью в выходные дни составит -6…-12°С, при прояснении опустится до -17°С. Днем ожидается 0…-5°С, на юге до +4°С», — сообщила синоптик.