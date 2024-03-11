В Алтайском крае ожидается метель и падение температуры до минус 20

«Во вторник и среду ночью температура воздуха будет составлять -1…-7°С, на севере региона — от -8 до -13°С, днем от -4 до +3°С. 12 марта на юге воздух прогреется до +7°С. 14 и 15 марта заметное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -9…-14°С, а местами даже до -15…-20°С. Днем температура снова станет отрицательной: -1…-6°С.