«У вас улицы длинные». Село в Омской области рискует остаться без воды

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Жители села Новокиевка Любинского района снова пожаловались редакции Города55 на проблемы с подвозом воды, который происходит раз в неделю по вторникам. В феврале местным пришлось две недели сидеть без воды из-за поломки «КамАЗа», выделенного для деревни.
После проведенного ремонта машины лишь один раз воду привезли во вторник вовремя, потом же снова начались проблемы. Водитель попросил местных жителей собирать фляги для воды кучнее, так как возле каждого дома ему неудобно останавливаться.
«У вас улицы длинные, я вот раньше времени с больничного буду выходить, чтобы вам воду возить. Разливальщика нам не дают. А если возле каждого дома я буду прыгать, точно еще сильнее на больничный уйду. Больше никто не соглашается работать. Надо по всей деревне сообщить, чтобы ставили кучнее фляги», — попросил жителей Новокиевки водитель.
Еще одним предложенным вариантом стало размещение машины с водой возле здания местной администрации в течение определенного времени.
«Кому надо, тот будет приходить и набирать», — сказал мужчина.
Местные жители, уставшие мириться с происходящим, настроены решительно. О своей проблеме они хотят рассказать администрации президента России, а также дойти до сельской администрации, чтобы узнать, почему водопровод до Новокиевки так и не был построен.
«Вся деревня на уши встала, собираемся писать президенту. 21 век на дворе. У нас в 10 км от нас прекрасная есть вода, но до нас не дотянули водопровод. Теперь у нас проблема с водой, и все молчат», — сообщила Городу55 Любовь Нечаева.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что вторую неделю без света сидят Жители товариществ «Дружба» и «Степняк-1» в Центральном округе Омска. Но так как электросети принадлежат садоводствам, обращаться необходимо именно к их правлениям.