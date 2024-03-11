Скорсезе против Нолана: какие фильмы получили «Оскар» за 2023 год

Вечером 10 марта в театре «Долби» в Голливуде прошло самое главное событие года в мире кино: самым достойным вручили премию «Оскар». К церемонии было приковано внимание всех ведущих СМИ мира, а теперь невообразимое количество людей по всей планете, исходя из результатов, думают, что им посмотреть в ближайшее свободное время. Раз так — стоит разобраться в том, за что конкретно дают «Оскар» и кто именно удостоился награды на этот раз.