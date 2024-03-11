Скорсезе против Нолана: какие фильмы получили «Оскар» за 2023 год

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Вечером 10 марта в театре «Долби» в Голливуде прошло самое главное событие года в мире кино: самым достойным вручили премию «Оскар». К церемонии было приковано внимание всех ведущих СМИ мира, а теперь невообразимое количество людей по всей планете, исходя из результатов, думают, что им посмотреть в ближайшее свободное время. Раз так — стоит разобраться в том, за что конкретно дают «Оскар» и кто именно удостоился награды на этот раз.
Награду вручают уже почти целый век. Американская академия кинематографических искусств и наук в 1927 году получила официальный статус, а в 1929 вручила первую премию. Тогда было всего 2 номинации — «Лучшее производство» и «Уникальное художественное исполнение». Название награды «Оскар» вошло в обиход в 1934 году, причем никто не знает точно, почему. Просто именно так зовут рыцаря, которого скульптор изобразил стоящим на катушке кинопленки.
Лучших в каждой номинации выбирают члены Академии. Изначально члены каждой гильдии (актеры и режиссеры) выбирали только своих, но в 1930-х правила изменились: с тех пор каждый академик голосует в номинации «Лучший фильм». Число наград изменилось тоже: сейчас их 23 при изначальных двух. Самая престижная, «Лучший фильм», вручается не режиссеру, как можно было бы подумать, а продюсеры (для режиссеров есть особая номинация). Еще две важных награды — «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую женскую роль».
Стоит уточнить, что в еще 6 номинациях «Оскар» вручается отдельно. Это специальные награды — по совокупности заслуг, за научные и технические достижения, за особые достижения вне категорий, а также награды имени Гордона Сойера, Ирвинга Тальберга и Джина Хершолта. О них, как правило, пишут редко, хотя в своей сфере они ценятся очень высоко.
Академиков на данный момент больше 7 тысяч. К участию в конкурсе допускаются только те фильмы, которые в течение как минимум недели за предыдущий год были в театральном прокате на территории округа Лос-Анджелес. Сначала формируется лонг-лист, потом шорт-лист; попадание в него считается номинацией на «Оскар», выдающимся достижением даже без окончательной победы.
Среди кинохитов 2023 года изначально выделялись как гипотетические фавориты «Оскара» несколько фильмов. Это «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Анатомия падения» Жюстин Трие и «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Номинанты стали известны 23 января, и ожидания публики не были обмануты: «Оппенгеймер» получил 13 номинаций, фильм Лантимоса — 11, «Убийцы цветочной луны» — 10.
История награды доказывает, что дальше история могла развиваться по-разному. Картина, ставшая рекордсменом по числу номинаций, может победить в большинстве случаев, а может не получить ничего. «Оскар»-2024 продемонстрировал разнообразие сценариев.
Максимально драматичной оказалась судьба «Убийц цветочной луны». Эпическая драма Скорсезе о кровавых нефтяных деньгах, претендовавшая на 10 статуэток, не получила ни одной. Без «Оскара» остались и режиссёр, и продюсерский коллектив, и Лили Гладстоун, восхитившая критиков своей игрой, и Роберт де Ниро. А с ними композитор, автор песни, оператор и художник-постановщик.
«Маэстро» Брэдли Купера тоже остался без наград при 7 номинациях (для продюсеров, исполнителей главных ролей — мужской и женской, сценариста, специалиста по звуку, оператора и гримера). Пожалуй, еще больший провал пришлось пережить авторам «Барби» — одного из главных фильмов 2023 года: при 8 номинациях была получена только 1 награда, за лучшую песню (написанную Билли Айлиш).
В ключевом пункте прогнозы сбылись: главным триумфатором церемонии стал «Оппенгеймер», фильм Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Это официально лучший фильм-2023. Плюс «Оскар» получили режиссер, исполнитель главной роли Киллиан Мерфи (для него это была первая номинация), исполнитель мужской роли второго плана Роберт Дауни-младший, композитор Людвиг Йоранссон, оператор Хойте Ван Хойтема и монтажер Дженнифер Лейм. Итого 7 наград.
На втором месте сюрреалистическая комедия Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные»: 4 награды при 11 номинациях. Эмма Стоун получила статуэтку за лучшую женскую роль, а остальные награды технические — за грим, дизайн костюмов и работу художника-постановщика.
Фильм британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов», рассказывающий о немецком концлагере во время Второй мировой войны, был признан «Лучшим фильмом на иностранном языке» и обошел таким образом германские «Идеальные дни» и «Учительскую», итальянскую картину «Я — капитан» и испанско-чилийский фильм-катастрофу «Общество снега». Эта же картина получила «Оскар» за лучший звук.
Дополнительно стоит отметить награду для «Чудесной истории Генри Шугара» культового режиссера Уэса Андерсона (номинация «Лучший игровой короткометражный фильм»). В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победила французская картина «Анатомия падения», получившая в прошлом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. особого внимания критиков удостоился «Оскар» для Давайн Джой Рэндольф, сыгравшей лучшую роль второго плана в фильме «Оставленные» (он считается одним из наиболее выдающихся произведений американского кино за прошлый год).
До следующего «Оскара» целый год, но специалисты уже называют картины, которые могут оказаться лидерами по числу номинаций. В первую очередь это «Дюна. Часть вторая», которая уже сейчас с триумфом идет в кинотеатрах по всему миру. Впереди премьера сиквела «Джокера», сиквела «Гладиатора» от Ридли Скотта, долгожданного «Мегалополиса» от много лет молчавшего Фрэнсиса Форда Копполы. Еще одна многообещающая новинка — военная драма Стива Маккуина «Блиц» с Сиршей Ронан в главной роли.