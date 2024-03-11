Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы

Шел с мамой. В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы

11 марта 2024, 13:06
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы

Один из малышей был вместе с мамой, которая решила перейти в неположенном месте.

В Омске произошла очередная авария. По всей видимости, виноват сегодняшний гололед. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 12:50.

По их данным, мужчина 1984 года рождения ехал на Hyundai на улице Биофабрика. У дома № 12 он сбил ребенка. Это была девочка 2016 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков.

Позднее инспекторы узнали о другом ДТП с участием несовершеннолетнего. Оно случилось примерно в 13:40 на территории Амурского поселка. Мужчина 1992 года рождения на Nissan сбил мальчика 2016 года рождения.

Ребенок переходил улицу 22-го Партсъезда в неположенном месте. При этом мама была рядом с ним. Это произошло в районе ООТ «Сады Березка».

Мгновенная смерть. В Омске будут судить водителя автобуса за смерть женщины-пешехода
Узнать подробнее
В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омская область#Новости#ДТП с ребенком#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Алина Ясинская
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Сегодня, 06:30
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
Сегодня, 05:03
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Сегодня, 07:08
Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 07:42
Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета
Сегодня, 07:16
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Сегодня, 09:06