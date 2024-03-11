Шел с мамой. В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Омске произошла очередная авария. По всей видимости, виноват сегодняшний гололед. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 12:50.
По их данным, мужчина 1984 года рождения ехал на Hyundai на улице Биофабрика. У дома № 12 он сбил ребенка. Это была девочка 2016 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков.
Позднее инспекторы узнали о другом ДТП с участием несовершеннолетнего. Оно случилось примерно в 13:40 на территории Амурского поселка. Мужчина 1992 года рождения на Nissan сбил мальчика 2016 года рождения.
Ребенок переходил улицу 22-го Партсъезда в неположенном месте. При этом мама была рядом с ним. Это произошло в районе ООТ «Сады Березка».